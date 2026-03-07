Serie A: como en zona Champions

(di Stefano Ambu) (ANSA) - CAGLIARI, 07 MAR - Como superó hoy por 2-1 a Cagliari como visitante en "el partido más complicado de la temporada", a decir de su entrenador español Cesc Fabregas, y desplazó del cuarto puesto que otorga el último pasaje a la próxima Champions a una Roma que mañana debe sumar al menos un punto en su visita a Genoa para recuperar su lugar en la tabla en esta vigesimoctava fecha del campeonato italiano.

Fecha que se puso en marcha el viernes con el triunfo por 2-1 también de Napoli, pero en condición de local frente al Torino, que le permitió al último campeón del "Calcio" entrenado por Antonio Conte afirmarse en el tercer escalón del podio con 56 puntos, cinco por delante de Como y de Roma, y a uno de distancia del escolta Milan, que el domingo recibirá al líder Inter en una nueva edición del "Derby della Madonnina".

"Esta victoria refleja nuestro gran crecimiento", agregó Fabregas tras la tercera victoria consecutiva de un Como que dejó de ser sensación para convertirse en una grata realidad y que hoy se impuso en el Arena Cerdeña con goles del croata Martin Baturina a los 14' y del francés Lucas Da Cunha a los 76', en tanto que Sebastiano Esposito estableció el empate parcial a los 56' para los dirigidos por Fabio Pisacane.

El cuarto gol de Baturina abrió un partido en el que no pudieron celebrar el argentino Nico Paz, ni el griego Anastasios Douvikas, goleadores de Como con nueve festejos y quienes fueron reemplazados a los 81' y a los 62' por el brasileño Diego Carlos y por el español Alvaro Morata, respectivamente, aunque poco importó porque el equipo de Fabregas pudo cantar victoria al final del día.

"Jugamos con madurez y con inteligencia a pesar de que el césped estaba muy alto y no nos permitió hacer el fútbol que nos gusta jugar", destacó Fabregas al decirse "orgulloso porque pudimos encontrar soluciones para sacar adelante el partido y veníamos de jugar otro hace solamente cuatro días. Estábamos un poco cansados y por eso realicé seis modificaciones", completó.

Como había empatado el martes sin goles de local con Inter en la semifinal de ida (la revancha se jugará en el Giuseppe Meazza el 22 de abril), pero sacó energías donde no las tenía y ante unos 16.000 aficionados sumó tres puntos vitales en Cerdeña que lo catapultaron al cuarto puesto por mejor diferencia de goles (25 contra 18) que la Roma de Gian Piero Gasperini, que tiene un partido menos.

Con el argentino Máximo Perrone en cancha hasta los 81', el equipo de Fabregas mostró hoy su "lado obrero", que se expresó cuando Baturina le robó el balón a un rival con esfuerzo antes de ingresar al área y establecer el 1-0 antes del cuarto de hora ante un rival que acusó el golpe prematuro y demostró que a pesar del mismo seguía en partido, aún cuando debió esperar al complemento para llegar al empate.

El gol de Da Cunha definió un partido cerrado y pareció ponerle fin al ímpetu de un Cagliari que crecía con el correr de los minutos y que no se dio por vencido hasta que el árbitro Livio Marinelli pitó el final, antes de lo cual estuvo a un paso de lograr la igualdad por intermedio del francés Michel Adopo, pero chocó con su compatriota Jean Butez, arquero del equipo visitante.

Como, con el aporte de un siempre lúcido Nico Paz, terminó abrazándose al triunfo que lo pone a las puertas de jugar el principal torneo europeo y obliga a quienes pelean por ese último cupo a no equivocarse, mientras que Cagliari puede decir que cayó de pie más allá del sabor amargo de la derrota que lo deja con 30 puntos a seis de distancia del antepenúltimo Lecce, aunque con cuatro equipos entre ambos (Torino, Genoa, Fiorentina y Cremonese).

"El trabajo está dando sus frutos y seguimos aprendiendo partido tras partido. Con la ayuda de los más experimentados, estos jóvenes están haciendo un gran camino", destacó Fabregas, en tanto Pisacane hizo hincapié "en el coraje con el que el equipo enfrentó hoy a un gran rival" y auguró que "cuando regresen algunos jugadores que faltan (entre ellos hoy el colombiano Yerry Mina. El uruguayo Agustín Albarracín fue suplente), seguramente seremos más fuertes".

"Como es un equipo increíble y si hoy no jugó como está acostumbrado a hacerlo, fue por mérito nuestro. Por el contexto y por el rival, creo que fue uno de nuestros mejores partidos, más allá de la derrota", concluyó el DT de Cagliari. (ANSA).