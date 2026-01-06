Serie A: como en zona de Champions

El argentino Máximo Perrone abrió la cuenta a los 68 los entrenados por el español Cesc Fabregas, en tanto que el griego Anastasios Douvikas sentenció el pleito en el Arena Garibaldi y ante unos 10.000 espectadores con un doblete, a los 75 y en el quinto minuto adicionado por el árbitro Luca Pairetto, de penal.

Con el argentino Nico Paz en el once inicial y hasta los 87, Como refrendó que dejó de ser el equipo revelación, como sucedió en la anterior temporada, sumó su noveno triunfo en el campeonato (venía de derrotar como local a Udinese por 1-0 el sábado) y se instaló en el cuarto puesto, con 33 unidades.

Los 26 goles celebrados en el torneo (contra apenas 12 recibidos) le permiten desplazar momentáneamente a Juventus (ambos con una diferencia de goles de 8), que tienen la misma cantidad de partidos disputados porque Como debe recuperar 1 pendiente.

Fue el que debió postergar por la decimosexta fecha frente a Milan por la disputa de la Supercopa de Italia en Riad que consagró campeón al Napoli y lo animará el 15 de enero en el estadio Giuseppe Sinigaglia, escenario en el que el próximo sábado recibirá a Bologna, subcampeón de aquel torneo que marcha séptimo y mañana recibirá a Atalanta al que precede por 1 punto.

El Pisa del campeón mundial Alberto Gilardino sufrió hoy su novena derrota en el campeonato y cayó al último puesto, que ocupa con 12 unidades, las mismas que Hellas Verona (tiene 2 partidos menos) y que Fiorentina (tiene 1 partido menos), que mañana visitarán a Napoli y a Lazio, que lo preceden y también se encuentran en zona de descenso.

Los fanáticos de Pisa presentes en el Arena Garibaldi desplegaron una bandera de grandes dimensiones repudiando el ataque estadounidense a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, trasladados a Nueva York, donde serán juzgados.

"Donald Trump criminal, quita tus manos de América Latina", decía la bandera desplegada en la Curva Norte por los "Rangers Pisa", el grupo de aficionados más longevo del club que se identifica con los partidos de izquierda, al aludir a las amenazas del presidente estadounidense hacia otros países del continente americano. (ANSA).