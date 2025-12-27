Serie A: Cómo escala con Nico Paz

Paz abrió el marcador a los 20' en el estadio Via del Mare frente a unos 29.000 espectadores en una jugada que fue muy protestada por los jugadores del Lecce y por el entrenador Eusebio Di Francesco, quien terminó siendo expulsado por exceso verbal por el árbitro Matteo Marchetti, y conducido por el argentino concretó la faena con tantos del español Jacobo Ramón a los 66' y del griego Anastasios Douvikas a los 75'.

El equipo entrenado por el español Cesc Fabregas, que observó el partido desde las gradas porque debía cumplir una fecha de suspensión, se reencontró con el triunfo con un Paz que se lució y le permitió capear el temporal cuando el local lo acorraló en el arranque del complemento en busca del empate con más ansiedad que ideas ante un rival cínico que no perdonó y acertó cuando necesitó sentenciar el pleito.

Lecce, que había postergado también su partido por la decimosexta fecha frente a Inter (Como debía enfrentar a Milan, debido a la participación de sus rivales en la Supercopa de Italia que consagró campeón a Napoli en Riad, duelos que se recuperarán a mediados de enero), no pudo cantar victoria como lo hiciera en la jornada previa por 1-0 frente a Pisa en este mismo escenario.

Cabe destacarse que el equipo de Di Francesco sufrió algunas bajas en el plantel titular por lesiones y porque cedió a jugadores a las selecciones que disputan la Copa Africana de Naciones en Marruecos, entre ellos el maliense Lassana Coulibaly, el angoleño Kialonda Gaspar y el zambiano Lameck Banda, aunque sí pudo contar con el argentino Santiago Pierotti, reemplazado a los 79' (el chileno Matías Pérez Sepúlveda fue suplente).

El también argentino Máximo Perrone, que cumplió una fecha de suspensión, volvió a ser titular en el visitante, que apenas comenzado el partido dejó claras sus intenciones de sumar los tres puntos ante un Lecce sorprendido que se cerró atrás y trató de responder de contragolpe en un tramo del duelo en el que el juego se concentró en el mediocampo y se sucedieron los errores en ambos bandos.

Por eso no extrañó que fuera Como el que abriera el marcador y lo hizo con un pase del kosovar Mergim Vojvoda para Paz que el argentino aprovechó para librarse de la marca del albané Ylber Ramadani antes de sacar un remate que se desvió en el camino en la humanidad del portugués Tiago Gabriel y se coló a espaldas del arquero Wladimiro Falcone para decretar el 1-0 parcial.

Lecce protestó porque entendió que Paz se libró de Ramadani cometiéndole una falta con el brazo, pero Marchetti y sus asistentes en el VAR consideraron el contacto como reglamentario, decisión que sacó de quicio a Di Francesco, quien terminó expulsado y diría luego: "Fue falta y el gol debió ser invalidado. Siempre me elogiaron por ser respetuoso con los árbitros y sus decisiones, pero a veces ser educado no paga".

"El gol de Paz cambió el partido, sobre todo ante un rival que sabe jugar bien al fútbol", explicó el DT de Lecce, según el cual "pudimos haber hecho algo más en el primer tiempo, pero al primer error parece que nos olvidamos de jugar. Eso fue lo que nos pasó en el complemento ante un Como que tiene más calidad que nosotros y supo hacer la diferencia".

"La verdad es que los entrenadores ya no sabemos cuándo una falta es falta y cuando no lo es. Un día la cobran y al siguiente no. Así se hace todo más difícil. Hoy le tocó a Di Francesco, pero mañana puede tocarme a mí", destacó Fabregas al final del duelo, al aludir a la polémica ne el gol de Paz, "un jugador importante que llegó a Como para seguir creciendo y que sabe marcar diferencias y generar espacios".

"No se ven jugadores de sus características en el fútbol actual y cuando está inspirado es determinante. Siempre lo veo motivado y con ganas de seguir creciendo y creo que le queda mucho camino por delante", agregó el DT español sobre el argentino, al aclarar que "no estoy pensando en la tabla de posiciones en este momento. El objetivo es seguir mejorando y potenciando a los más jóvenes".

El gol que rompió la paridad, sin embargo, pareció encender a Lecce, que salió decidido a buscar el empate, pero sin ideas y con un juego confuso que atentó contra sus opciones, mientras Como esperó con paciencia para extender su ventaja y volvió a llegar a los 38' con un remate de Douvikas que Falcone alcanzó a desviar con esfuerzo para mantener a su equipo en partido.

A los 43' el arquero volvió a aparecer en escena para evitar el segundo gol del visitante jugándose el físico ante un remate a quemarropa del español Alberto Moreno, permitiéndole a Lecce irse al descanso apenas un gol abajo, aunque también contó con una chance cuando Riccardo Sottil envió un centro al corazón del área que el francés Mohamed Kaba conectó con un disparo demasiado centralizado como para sorprender a su compatriota Jean Butez.

Lecce tuvo la primera del complemento con un remate del alemán Jamil Siebert que alcanzó a rechazar el arquero visitante a los 48' y que representó un llamado de atención para Como, obligado a cerrar fila para sostener su ventaja, pero atento para aprovechar cualquier oportunidad otograda por una zaga local escasa de reflejos que le permitió a Ramón decretar el 2-0 de cabeza luego de un rechazo de Falcone que le cayó a Vojvoda, autor de la asistencia.

Los cambios ensayados por Di Francesco para renovar las energías y los ánimos de Lecce no bastaron y el local terminó por derrumbarse cuando Douvikas sentenció el 3-0 habilitado por Paz con un remate cruzado que Falcone no pudo conjurar, a pesar de que siguió insistiendo en busca del descuento que finalmente no llegó. (ANSA).