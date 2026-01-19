Serie A: como goleó a Lazio con un doblete de Nico Paz

El croata Martin Baturina abrió el marcador a los 2' y Nico Paz llegó a 7 goles en el torneo al poner cifras definitivas a los 25 y 49' tras haber malogrado un penal a los 34'.

Con este resultado, Como, que alineó al brasileño Diego Carlos y a los argentinos Máximo Perrone y Nicolás Paz (reemplazado a los 81'), se confirmó en el sexto puesto con 37 puntos.

A su vez, Lazio, que se retiró del estadio Olímpico acompañado por abucheos y una estruendosa silbatina, quedó en el noveno lugar con 28 unidades.

Partidos

Viernes

Pisa 1 - Atalanta 1.

Sábado

Udinese 0 - Inter 1.

Napoli 1 - Sassuolo 0.

Cagliari 1 - Juventus 0.

Domingo

Parma 0 - Genoa 0.

Bologna 1 - Fiorentina 2.

Torino 0 - Roma 2.

Milan 0 - Lecce 0.

Lunes

Cremonese 0 - Hellas Verona 0.

Lazio 0 - Como 3.

Posiciones

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 49 21 16 1 4 44 17.

Milan 46 21 13 7 1 34 16.

Napoli 43 21 13 4 4 31 17.

Roma 42 21 14 0 7 26 12.

Juventus 39 21 11 6 4 32 17.

Como 37 21 10 7 4 31 16.

Atalanta 32 21 8 8 5 26 20.

Bologna 30 21 8 6 7 30 24.

Lazio 28 21 7 7 7 21 19.

Udinese 26 21 7 5 9 22 33.

Sassuolo 23 21 6 5 10 23 28.

Cremonese 23 21 5 8 7 20 28.

Parma 23 21 5 8 8 14 22.

Torino 23 21 6 5 10 21 34.

Cagliari 22 21 5 7 9 22 30.

Genoa 20 21 4 8 9 22 29.

Fiorentina 17 21 3 8 10 23 32.

Lecce 17 21 4 5 12 13 29.

Pisa 14 21 1 11 9 16 31.

Verona 14 21 2 8 11 17 34.

Máximos goleadores

- Con 11 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan) y Nico Paz (Como).

- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Kenan Yildiz (Juventus) y Riccardo Orsolini (Bologna).

- Con 6: Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese); Mateo Pellegrino (Parma); Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona) y Rolando Mandragora (Fiorentina).

- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa).

Próxima fecha

Viernes 23

Inter-Pisa.

Sábado 24

Como-Torino.

Fiorentina-Cagliari.

Lecce-Lazio.

Domingo 25

Sassuolo-Cremonese.

Atalanta-Parma.

Genoa-Bologna.

Juventus-Napoli.

Roma-Milan.

Lunes 26

Hellas Verona-Udinese. (ANSA).