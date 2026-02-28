Serie A: Como hundió a Lecce

El maliense Lassana Coulibaly abrió el marcador a los 14' en el estadio Giuseppe Sinigaglia, pero la alegría de Lecce duró apenas cinco minutos, los que tardó el griego Anastasios Douvikas en igualar y celebrar su noveno gol en el campeonato que lo empareja con su compañero de equipo, el argentino Nico Paz, hoy ingresado a los 64', en el segundo puesto de la tabla de goleadores que lidera el también argentino Lautaro Martínez, capitán de Inter, con 14 festejos.

Como sentenció el pleito antes del final del primer capítulo con los tantos convertidos por el español Jesús Rodríguez a los 36' y por el alemán Marc-Oliver Kempf a los 44' para sepultar las esperanzas del equipo conducido por Eusebio Di Francesco, que no tuvo resto anímico para remontar la cuesta e intentar llevarse al menos un punto a casa que le hubiese permitido salir al menos provisoriamente de la "zona roja".

El equipo de Fabregas, se metió en zona de Europa League y que quedó a dos puntos de la zona de clasificación a Champions, por detrás de Napoli y de Roma, en un partido en el que ganó y convenció con su estilo de juego a un público que colmó las instalaciones del Sinigaglia para verlo en acción y que reconoció al argentino Máximo Perrone como la gran figura de la cancha.

Atención y humildad, reclamaba en la previa el técnico español, que preservó a Paz (retornado tras cumplir una fecha de suspensión) pensando en el partido del martes, en este mismo escenario, frente a Inter, por la semifinal de ida de la Copa Italia y que se sorprendió cuando Coulibaly, increíblemente solo en el área, puso en ventaja a Lecce en la primera llegada de riesgo del visitante.

Unos minutos antes, Douvikas había tenido su chance de abrir el marcador, pero chocó con la solvencia del arquero Wladimiro Falcone, aunque tendría revancha tres minutos después del gol de Lecce tras una jugada iniciada por Perrone, quien habilitó a Rodríguez para que asista al griego, quien con el arco a su merced no perdonó y dejó las cosas como al principio.

El empate representó una inyección anímica para el local, que con su habitual precisión y velocidad en los pases pasó a ganarlo con el tanto de Rodríguez en otra gran acción de Perrone y remató a Lecce antes del cierre del primer capítulo con el celebrado por Kempf en una jugada de pelota parada que el alemán conectó de cabeza para sorprender a Falcone.

Así se cerró el período inicial en el que Como desmoralizó a Lecce con su control del juego y al regreso del descanso mostró al local llevando el partido al terreno que más le gusta y llegando con peligro cada vez que se lo propuso, con Douvikas como su delantero más incisivo y con Perrone como conductor hasta que dejó su lugar en cancha, en medio de los aplausos del público que lo aclamó de pie, para el ingreso de su compatriota Paz.

El juvenil argentino tuvo a los 68' una chance para extender su cosecha en el campeonato, pero falló en la puntada final, como sucedió en una combinación con el también ingresado español Alvaro Morata en el último cuarto de hora para que Como festejara el cuarto, ante un Lecce que salvo esporádicas apariciones que le permitieron interrumpir el dominio del local, ya se sabía vencido.

La última emoción del duelo la protagonizó el juvenil delantero hispano-senegalés Assane Diao, que ingresó sobre el final y volvió con aplausos al plantel recuperado de una lesión, pero tampoco pudo celebrar un gol a pesar de haber dado muestras de su talento en las pocas pelotas que tocó en los pocos minutos que estuvo en cancha, para que Como celebre y se ilusione.

Lecce, que mandó al ruedo en el inicio del complemento al argentino Santiago Pierotti y mantuvo en el banco al chileno Matías Pérez, sufrió un nuevo revés y deberá elevar la puntería en las últimas once fechas del torneo si pretende mantener la categoría. (ANSA).