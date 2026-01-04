Serie A: como imbatible en casa

Da Cunha, a los 18' y desde los 12 pasos, decretó la quinta victoria de Como en ese escenario en el que empató los restantes tres partidos disputados y recibió apenas tres goles en este campeonato, cuya decimoctava fecha se puso en marcha el viernes con el triunfo de Milan, también por la mínima en campo de Cagliari, que catapultó al "rossonero" de Massimiliano Allegri a la cima de la tabla.

El triunfo del equipo sensación en la pasada temporada y que sigue dando que hablar en esta cobra más relevancia si se considera que jugó con varios ausentes en el once titular y que contó con el aporte del argentino Paz solamente en los últimos 20 minutos porque F…bregas optó por preservarlo y no arriesgar debido a que no estaba en las mejores condiciones físicas.

La ausencia del talentoso mediocampista sudamericano no afectó el rendimiento de un Como que venía de derrotar a Lecce por 3-0 como visitante en su anterior presentación y tiene pendiente su partido por la decimosexta fecha con Milan (por la participación del "rossonero" en la Supercopa de Italia que consagró campeón a Napoli en Riad), que jugará en este mismo escenario el jueves 15 de enero.

Con 30 puntos, el equipo de F…bregas se afirmó en el sexto escalón de la tabla que otorga un boleto a la próxima edición de la Conference League, dos puntos por debajo de Juventus (que más tarde recibía a Lecce en otro duelo de la jornada) y cuatro por encima de Bologna (finalista de la Supercopa) que mañana visitará a un Inter necesitado de victoria para recuperar la cima del campeonato.

Las ausencias forzadas obligaron al técnico español hoy a ensayar un esquema inédito con el francés Da Cunha, el kosovar Mergim Vojvoda y el español Jesús Rodríguez como abastecedores (rol que suele ocupar Nico Paz) del delantero griego Anastasios Douvikas, situación que se tradujo en algunas dificultades para generar peligro frente al arco defendido por Daniele Padelli en los primeros minutos.

Pero cuando logró tomarle el pulso al partido, Como pasó a dominar a un Udinese demasiado confundido que no tardó en quedar en desventaja cuando una falta ingenua del polaco Jakub Piotrowski sobre el español Alberto Moreno en el área visitante y a la vista del árbitro Alberto Ruben Arena fue sancionada con el penal que Da Cunha trocó por gol desde los 12 pasos para poner fin al "maleficio" (como había desperdiciado tres consecutivos previamente).

Muchos esperaban una reacción del equipo entrenado por el alemán Kosta Runjaic, pero nunca llegó y fue Como el que estuvo más cerca de extender su ventaja que Udinese del empate, especialmente en el final del primer tiempo cuando Padelli conjuró con esfuerzo un remate de taco del argentino Massimo Perrone que tenía destino de red, tras lo cual los equipos se fueron al descanso.

Al regreso del mismo, Udinese salió con otra actitud a la cancha y generó la primera y única ocasión de peligro frente a la valla del francés Jean Butez, quien pareció "encandilar" al neerlandés Jurgen Ekkelenkamp, que desvió su remate después de quedar mano a mano con el arquero local, tras lo cual fue el británico Keinan Davis el que no llegó a conectar un centro enviado por Alessandro Zanoli.

Fue Nicoló Zaniolo el que llegaría al empate al empujar a la red el balón luego de desairar a Butez, pero la conquista fue invalidada por posición fuera de juego a los 56' en la última ocasión para igualar el marcador que tuvo Udinese en el partido, en el que Como volvió a tomar las riendas y contó con situaciones como para asegurarse un triunfo más contundente.

Las protagonizaron el francés Maxence Caqueret, cuyo "penal en movimiento" se desvió en un defensor rival camino al arco, y luego Douvikas, que sacudió el travesaño con otro disparo que tenía destino de gol. No pudo ser, pero Como celebró de todas maneras tras el pitazo final de Arena que le aseguró otros tres puntos que lo catapultan a las posiciones de vanguardia e invitan a sus aficionados a ilusionarse.

Cauteloso se mostró F…bregas al final del duelo cuando aseguró: "Hay que aprender también de las victorias y sé que podemos seguir mejorando. Veo un crecimiento en el equipo, que juega bien, aunque a veces parece distraerse sin motivo. Si cerrase los ojos y soñara con cómo debería jugar el equipo, de inmediato se me vienen a la mente las imágenes de un gran primer tiempo.

Debemos ser más efectivos en las situaciones de gol que generamos", completó.

Más crítico con sus dirigidos lucía Runjaic, según el cual "no jugamos como debíamos frente a Como. Sabíamos qué nos esperaba ante un rival así, pero terminamos perdiendo por un penal estúpido. Estoy amargado, aunque satisfecho, porque elevamos el nivel en el segundo tiempo y generamos situaciones como para al menos llevarnos un empate", agregó al considerar que "los altibajos son parte de este proceso, pero ahora debemos enfocarnos en el próximo partido con Torino".

Será el miércoles en Turín en el marco de una decimonovena fecha que Como pondrá en marcha un día antes en casa del apremiado Pisa, que sigue penúltimo en la tabla tras igualar 1-1 como visitante de Genoa en otro de los partidos de esta jornada, en la que Sassuolo y Parma también repartieron puntos al empatar en un gol. (ANSA).