Serie A: como va por más

Fue en la previa del duelo que Udinese jugará mañana ante el equipo revelación del pasado campeonato, que al mando del español Cesc F…bregas también está dando que hablar en este.

El partido, primero del año para ambos equipos, será uno de los cinco que se jugarán en esa jornada por una decimoctava fecha que ponían en marcha hoy Cagliari y Milan en Cerdeña y por la que chocarán también mañana Juventus-Lecce, Atalanta-Roma, Sassuolo-Parma y Genoa-Pisa.

"La idea en este momento es lograr cierto equilibrio y que el equipo siga creciendo", resumió Runjaic al aludir al empate previo en un gol que Udinese cosechó frente a Lazio tras la durísima derrota por 5-1 que sufrió ante Fiorentina, primera y única victoria en el campeonato para el colista de la tabla, que opacó la resonante victoria obtenida previamente frente al campeón Napoli.

"Estamos en mitad de tabla (Udinese marcha undécimo con 22 puntos, los mismos que un Atalanta que lo precede) y tenemos dos partidos por delante para cerrar del mejor modo la primera ronda del torneo. Mañana quiero ver un equipo serio y maduro, capaz de generar ocasiones y de sumar puntos como visitante", completó el DT alemán en la previa del duelo en el estadio Giuseppe Sinigaglia en el que Como buscará darle continuidad a su triunfo por 3-0 frente a Lecce.

La clave, según Runjaic, será tratar de anular o al menos limitar al argentino Nico Paz, la figura del equipo de F…bregas que -dijo- "demostró estar en un gran momento y sigue mejorando día a día. Es quizás el mejor jugador a la hora de convertir goles o de asistir a sus compañeros".

Su colega español apuntó a la apertura del mercado de pases y reconoció que sumar refuerzos "no será fácil", razón por la cual -explicó- "no puedo adelantar si llegará alguno, pero si tenemos la oportunidad de mejorar al equipo, la tomaremos, aunque posiblemente los que lleguen lo hagan a préstamo, en caso de que eso suceda".

"La idea es seguir elevando el nivel, jugando con inteligencia y concentración", comentó F…bregas al recordar que "en 2025 sumamos 18 victorias, diez empates y otras diez derrotas y mejorar es parte de nuestra filosofía. Seguir creciendo en la cultura del trabajo porque espero un 2026 mejor que el año anterior".

Consultado sobre los rumores que lo apuntaban como candidato a reemplazar al italiano Enzo Maresca en Chelsea, afirmó: "No tengo nada que decir al respecto. Soy técnico del Como y espero seguir siéndolo por largo tiempo", al tiempo que pronosticó "un partido complicado con Udinese, un rival físico que no le teme a nada, al que debemos enfrentar con nuestras armas y podemos lastimar si llevamos a la práctica lo que entrenamos".

Además de Paz, Como contará con su compatriota Máximo Perrone en el once inicial, mientras espera por la recuperación del delantero español Alvaro Morata.

Con sabor a partido clave por la permanencia chocarán en el estadio Luigi Ferraris el Genoa de Daniele De Rossi y el Pisa del también campeón mundial en Alemania 2006 Alberto Gilardino, que marchan decimoséptimo y decimonoveno y en zona de descenso, respectivamente, distanciados por tres puntos.

"El equipo mostró la misma decepción que sentí yo después del partido. Pude leerlo en los ojos de mis jugadores, que eran conscientes de que dieron menos que en otros partidos. Hablamos del tema cara a cara e hicimos un pacto, decirnos siempre la verdad más allá del resultado", comentó De Rossi sobre la derrota previa por 3-1 ante Roma, el lunes.

"Somos conscientes también de la importancia que tiene este partido con Pisa, pero apenas se está cerrando la primera mitad del campeonato", aclaró De Rossi, al considerar que espera una actitud similar a la que Genoa tuvo en partidos en los que no marcó goles o perdió, pero estuvo a la altura y con el hambre de gloria que mostró ante Hellas Verona (2-1 de local en la decimotercera fecha).

"Pisa es un rival similar, que suele hacerse fuerte en la posesión de la pelota, y debemos estar atentos para recuperarla e intentar imponer nuestro juego", completó el DT de Genoa en la previa del duelo al que el equipo de Gilardino llega sin poder contar con el colombiano Juan Cuadrado y posiblemente tenga que prescindir del delantero angoleño M'Bala Nzola, apenas retornado de la Copa Africana de Naciones en Marruecos.

El técnico de Pisa advirtió que "mañana el equipo tendrá que estar lúcido desde el primero al último minuto, así como deberé estarlo yo en un estadio del que tengo hermosos recuerdos y que siempre llevaré en mi corazón, aunque saldremos a ganar sin dejarnos condicionar por nuestra posición en la tabla. Quedan 60 puntos por jugarse y los muchachos lucharán por ellos sin ceder un centímetro", prometió.

En el "Grifone" el mexicano Johan Vásquez se anuncia como titular, mientras que el paraguayo Hugo Cuenca iniciaría en el banco junto con el argentino Valentín Carboni, pretendido por Racing Club de su país. El brasileño Junior Messías no será de la partida.

Parma, decimoquinto con 17 puntos, también jugará un partido en clave de permanencia en campo del ascendido Sassuolo, de buena campaña al mando de Fabio Grosso, pues cosechó 22 puntos (los mismos que Atalanta) que lo ubican en la novena posición con opciones de ilusionarse con la posibilidad de pelear por un boleto a las próximas Copas europeas (con 27 unidades, Como estaría logrando hoy la clasificación a la Conference League).

El equipo entrenado por el español Carlos Cuesta, que en la fecha anterior cantó victoria de local frente a Fiorentina, anuncia entre sus titulares a los argentinos Mateo Pellegrino, Lautaro Valenti y Nahuel Estévez y a sus compatriotas Mariano Troilo, Christian Ordóñez y Benjamín Cremaschi (nacido en Miami) como suplentes. (ANSA).