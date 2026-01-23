Serie A: Cómo va por más

Dos realidades opuestas las del equipo entrenado por el español Cesc Fàbregas, que marcha sexto con 37 unidades y en caso de sumar su sexta victoria en el campeonato en el estadio Giuseppe Sinigaglia superará al menos provisoriamente a una Juventus que lo precede por dos puntos y el domingo recibirá al Napoli, y la del "granate" de Marco Baroni, que necesita enderezar el rumbo si no quiere penar después porque marcha a seis puntos del descenso.

"Cuando enfrentas y derrotas a uno de los considerados equipos grandes, corres el riesgo de pensar que eres el mejor. Si hacemos esto, sería muy triste porque debemos seguir creciendo y encontrar continuidad en los resultados. Torino no será un rival fácil y habrá que estar atentos", advirtió Fàbregas, que está mejorando la buena campaña que logró con Como en la temporada anterior, en la que finalizó décimo en su regreso a la máxima categoría.

La vara quedó alta y Como necesita refrendar su gran momento, que le permite estar logrando la clasificación a la Conference League con opciones de pelear un puesto en la Europa League y, por qué no, ilusionarse con jugar la Champions, pero para ello necesita seguir avanzando paso a paso, para no volver a tropezar como le sucedió frente al Milan hace menos de diez días.

La mano de Fàbregas es innegable y se refleja en el estilo de juego de Como, que sabe aprovechar esa predisposición de su entrenador para buscar siempre lo mejor a fuerza de ensayo y error. "De noche no puedo dormir porque sigo pensando una y otra vez en las jugadas del partido, que se repiten en mi cabeza", explicó al aclarar que "no lo sufro, es algo que me divierte porque me gusta disfrutar de esos momentos de soledad para analizar las cosas".

Ese análisis casi obsesivo le permitió detectar al croata Martin Baturina, quien tras haber sido una alternativa de reemplazo para el argentino Nico Paz, la figura de este Como, terminó confirmándose como su socio más efectivo en ataque, tal como quedó demostrado con los tres goles que celebraron en el Olímpico de Roma frente a Lazio el lunes, en el cierre de la fecha.

"Está en estado de gracia, pero necesita tiempo para seguir ganando confianza. Es muy inteligente y, además, se sacrifica por el equipo. Por eso todos sus compañeros lo quieren y eso para mí es lo más importante", explicó Fàbregas en la previa del duelo con Torino, que marcha a 14 puntos de distancia, antes de visitar a Fiorentina el martes por el último pasaje a cuartos de final de la Copa Italia, donde espera Napoli.

Después llegará a Atalanta, a la que hoy precede por cinco puntos y que también pelea por meterse en zona de clasificación a Copas europeas, pero primero está Torino, al que Como afrontará "con todos los jugadores a disposición, a excepción de (el hispano-senegalés Assane) Diao, a quien todavía le falta, mientras que (el neerlandés Jayden) Addai y a (el español Alvaro) Moratta están cerquita de volver", explicó.

Fàbregas también se refirió a su colega Baroni y dijo que es "un entrenador al que aprecio mucho, tiene una enorme experiencia y me parece una gran persona. Ha dirigido equipos importantes y está haciendo un buen trabajo con Torino, que tiene un plantel con mucho rodaje y jugadores a los que conozco bien", destacó al reiterar que "necesita ganar al igual que nosotros y debemos jugar al máximo nivel".

"Ante Como rendiremos un examen importante. Ellos están en un nivel muy alto en todos los aspectos. Necesitaremos esforzarnos al máximo", dijo por su parte Barone, al reconocer que el rival de turno "puede convertirse con el tiempo en un equipo top de Europa porque ha crecido mucho y juega muy bien al fútbol. Sigue creciendo y mejorando", destacó también.

El técnico "granate" descartó apelar a los goles del argentino Giovanni Simeone, uno de los artilleros del Torino en el torneo junto con el croata Nikola Vlasic, ambos con cinco festejos, porque -explicó- "no se recuperará a tiempo y no podemos permitirnos correr riesgos innecesarios", y confirmó que el colombiano Duván Zapata seguramente iniciará como titular.

Zapata formaría dupla ofensiva, de ser así, con el británico Ché Adams, en un equipo en el que el chileno Guillermo Maripán se anuncia como suplente frente a un Como que tendrá en el once inicial, además del inamovible Paz (goleador del equipo con ocho conquistas), al también argentino Maximo Perrone, mediocampista que aportó otros dos goles en el campeonato. (ANSA).