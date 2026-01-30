Serie A: Con el último aliento

Danilo Cataldi convirtió desde los 12 pasos el gol del triunfo para el equipo de Maurizio Sarri, que arrancó ganando con uno del español Pedro, también de penal, a los 56 y extendió la ventaja a los 62 con un tanto del recién llegado mediocampista neerlandés Kenneth Taylor, ex Ajax

El "Grifone" de Daniele De Rossi, exjugador, entrenador y símbolo del clásico rival Roma, había acortado distancias con un gol de penal convertido por el ucraniano Ruslan Malinovskyi a los 67 y igualó el marcador con un gol del portugués Vitinha a los 75

Hubo que esperar hasta el tiempo de descuento para que Lazio, que presentó en sociedad también al delantero Daniel Maldini, arribado desde Atalanta y hoy titular (fue reemplazado a los 73 por el atacante serbio Petar Ratkov, que llegó desde el Red Bull Salzburgo), pudiera festejar nuevamente un triunfo

El uruguayo Matías Vecino fue testigo en el banco del local, que desató la euforia cuando estaba por sonar el pitazo final de Zufferli para sufrimiento de un Genoa que tuvo al mexicano Johan Vásquez en el once inicial y al brasileño Junior Messias desde los 68 y volvió a perder después de dos triunfos y tres empates que lo alejaron de la zona de descenso

En el Olímpico había sufrido también la última de sus siete derrotas en el campeonato, al caer frente a la Roma por 3-0 a fines de diciembre por la decimoséptima fecha, un escenario conocido como la palma de su mano por De Rossi, que hoy le dio un disgusto

Lazio, que venía de empatar con Lecce sin goles el pasado fin de semana, volvió a celebrar desde aquel modesto 1-0 a domicilio en la vigésima fecha en casa de Hellas Verona, uno de los colistas del torneo junto con el ascendido Pisa, dos que saldrán al ruedo mañana ante Cagliari y Sassuolo, de visitante y de local, en cada caso

El triunfo no tuvo un marco acorde por la protesta encabezada por el sector más radicalizado de la parcialidad de Lazio contra la gestión del presidente Claudio Lotito, razón por la cual poco más de 5 mil espectadores se dieron cita esta tarde-noche para acompañar al equipo de Sarri, que desplazó del octavo puesto a Bologna

Con 32 puntos, Lazio quedó a tres de un Atalanta que lo precede y dos por encima del equipo de Vincenzo Italiano, ambos con un partido menos, en tanto que Genoa se mantiene momentáneamente en el decimotercer escalón con 23 unidades, las mismas que Cremonese, Parma y Torino, a los que precede por mejor diferencia de goles, pero con un partido más

La victoria fue un alivio y llegó cuando nadie, o muy pocos, la esperaban con ese penal que Cataldi aprovechó para sentenciar el pleito en un duelo en el que Lazio no pudo contar con Alessio Romagnoli, pretendido por varios clubes, y tampoco con Mattia Zaccagni, baja de último momento por una sobrecarga muscular abdominal

Más allá de los cinco goles, el partido ofreció un ritmo soporífero salvo cuando la pelota pasó por los pies de Vitinha, que tuvo sus opciones como para festejar un gol, pero Ivan Provedel se las negó en un primer capítulo monótono y sin emociones

Todo cambiaría en el complemento, cuando llegaron los goles, el primero de ellos tras una mano en el área del español Aarón Martín que el árbitro sancionó con penal advertido por el VAR y que Pedro trocó por gol para poner en ventaja a los dueños de casa

Otro error de Martín le allanó el camino al danés Gustav Isaksen, de cuyos pies nació la habilitación que le permitió a Taylor celebrar su primer gol con la casaca de Lazio para "calentar" el ambiente hasta entonces gélido en el Olímpico, aunque todavía faltaba mucho

Otro español, Mario Gila, también tocó con el brazo la pelota y Zufferli, nuevamente después de revisar la jugada, sancionó el penal que le permitió a Malinosvkyi acortar distancias en el marcador y envalentonó a Genoa, que llegó al empate en un tiro de esquina que Provedel rechazó, pero le dejó servido el balón a Vitinha para establecer el 2-2

Parecía que terminaría en tablas el primer partido de la fecha, pero un cabezazo de Ratkov cuando el duelo agonizaba impactó en el brazo del noruego Leo Skiri Ostigard y el árbitro, nuevamente asistido por el VAR, concedió la falta que Catalti trocó por gol para calmar los ánimos de los hoy escasos fanáticos de Lazio que dijeron presente. (ANSA)