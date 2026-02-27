Serie A: Con similares obligaciones

"Ahora estamos más maduros y más acostumbrados a jugar contra equipos que pelean arriba o que lo hacen por la permanencia", comentó el español Cesc Fabregas, conductor de un Como que llega precedido por su victoria histórica frente a Juventus en Turín, duodécima que lo empareja con Atalanta, al que aventaja por mejor diferencia de goles en el sexto escalón de la tabla.

Un puesto que asegura el boleto a la próxima Conference League y la posibilidad de pelearle la clasificación a la Europa League a una Juventus que lo precede por apenas un punto, mientras que el último pasaje a la Champions hoy por hoy lo estarían atrapando Napoli y Roma, que comparten el tercer puesto a cinco puntos de distancia del equipo de Fabregas.

"Mañana nos espera un Lecce que vendrá a sumar puntos y al que debemos afrontar con humildad más allá de la posición que ocupa", advirtió el entrenador español que lamentó la lesión que sufrió en el cierre del entrenamiento el delantero neerlandés Jayden Addai, "una fea noticia para un chico de 20 años que apenas inicia su carrera y que estaba dando muchísimo. Tiene un estilo que no existe en el fútbol de hoy", afirmó.

Como, que recuperará al argentino Nico Paz, goleador del equipo con nueve festejos, tras cumplir una fecha de suspensión, será rival de Inter el martes en la semifinal de ida de la Copa Italia, pero Fabregas advierte: "No importa ese partido en este momento porque mañana tenemos que sumar tres puntos. El equipo está bien, pero deberá refrendarlo en la cancha", destacó.

"Esta vez, al menos tuvimos una semana de descanso", concluyó en la previa del duelo con el Lecce de Eusebio Di Francesco, que llega precedido por la derrota de local frente a Inter y rendirá un nuevo examen en su lucha por la permanencia.

"Habrá momentos del partido en los que tendremos que estar muy atentos. Hemos trabajado en la semana para corregir los errores cometidos frente a Inter porque ahora chocaremos con Como, un plantel joven, pero fuerte, con mucha calidad y un gran entrenador", destacó el técnico de Lecce.

Di Francesco pidió a sus jugadores estar especialmente atentos al argentino Paz, "que nos convirtió un gol en el partido de la primera ronda y es de esos que patean al arco apenas tienen la pelota en los pies. Tiene un gran talento, pero Como cuenta con varios jugadores capaces de poner en dificultades a cualquier rival", advirtió.

En el equipo de Fabregas se anuncian como titulares al también argentino Máximo Perrone y al griego Anastasios Douvikas, que festejó ocho goles en el torneo y al que deberán estar atentos los zagueros de un Lecce que contará con el argentino Santiago Pierotti desde el inicio y con el chileno Matías Pérez en el banco de suplentes. (ANSA).