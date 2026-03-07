Serie A: conte celebra, D'Aversa se lamenta

"Hubo una gran respuesta de Billy Gilmour, que hizo un partido realmente magistral", elogió el DT al británico, llamado a disimular la baja de su colega, aunque hizo extensiva su felicitación "al resto del plantel, que dominó un partido que pudo haberse complicado con el descuento en los últimos minutos ante un rival que es un gran equipo"

Feliz por los regresos después de una larga inactividad del camerunés André Zambo Anguissa y del belga Kevin De Bryne, ingresados en el complemento, se dijo Conte: "parecía como si nunca se hubieran alejado después de haber estado sin poder contar con ellos desde hacía varios meses", destacó

"La fuerza de este plantel radica en que nunca se excusó en los ausentes", concluyó Conte, al recordar también que Napoli "ganó la Supercopa de Italia este año y siempre estuvo en los primeros puestos del campeonato" y al augurar que pueda recuperar al británico Scott McTominay, quien -dijo- "podría volver a entrenarse con el equipo durante la próxima semana"

Finalmente, el DT se refirió al brasileño Alisson Santos, autor del gol que abrió el partido y comentó: "es un joven que está empezando a entender el funcionamiento del plantel y debemos ayudarlo para que haga diferencias en la zona en la que más se luce. Es un gran jugador, le pedí que se anime sin temor a equivocarse y lo hizo. Ahora esperamos que (el también brasileño) Giovane (que llegó en el mercado de pases) también se muestre"

"A Elmas (autor del segundo gol, Ndr) tenemos que hacerle una estatua. Comprende el juego y puede moverse en cualquier posición en el mediocampo y sabe pasar al ataque. Tenemos suerte de tenerlo con nosotros", concluyó

Su colega, Roberto D'Aversa, que debutó como reemplazante de Marco Baroni con victoria ante Lazio en la fecha anterior, lamentó la derrota, pero elogió también a sus dirigidos porque "le dieron batalla a Napoli y jugaron con coraje ante un rival que es el campeón de Italia y tiene un plantel muy fuerte"

"En el primer tiempo no generamos tantas situaciones, pero en el complemento, a pesar de que el segundo gol de Napoli podía habernos desmoralizado, no bajamos los brazos y logramos el descuento e incluso pudimos haberlo logrado antes del gol de Cesare Casadei", consideró

"Tenemos que seguir trabajando para escalar en la tabla. Es poco el tiempo que llevamos juntos", recordó D'Aversa, al explicar que para ganar este tipo de partidos "es necesario ser más cínicos e intentar más sin importar si las situaciones terminan en gol cuando tienes la oportunidad de hacerlo". (ANSA)