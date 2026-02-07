Serie A: Conte celebró 400 triunfos

La humorada de Conte fue posible porque su equipo ganó a pesar de haber jugado parte del complemento con un hombre menos por la expulsión del brasileño Juan Jesús en un partido que durante ese período se disputó bajo un verdadero diluvio.

El doblete del danés Rasmus Hojlund, autor del gol del triunfo, de penal, en el quinto minuto adicionado, le permitió a su entrenador alcanzar esa cifra de victorias en su carrera y a Napoli celebrar un nuevo triunfo que —a su entender— resultó merecido.

"Hicimos todo nosotros, que no es poco y por eso esta victoria tiene un sabor especial porque arrancamos perdiendo antes de los 30 segundos, sufrimos la lesión de (el británico Scott) McTominay (autor del segundo gol) y logramos remontar el partido en un estadio complicado contra un gran rival", resumió.

"Pudimos habernos derrumbado moralmente cuando Genoa se puso 2-2, pero supimos reaccionar, al igual que lo hicimos cuando quedamos con diez jugadores, otra situación que pudo habernos desestabilizado de manera definitiva. Mantuvimos el orden y siempre apostamos a ganar el partido", completó.

Su colega Daniele De Rossi no podía ocultar el fastidio frente a otra derrota consumada con un penal en tiempo de descuento, tal como le sucedió a Genoa el pasado fin de semana cuando cayó también por 3-2 frente a Lazio en el Estadio Olímpico.

"Se está haciendo habitual, demasiado en nuestro caso", destacó el técnico del "Grifone", al explicar que para evitar que se repitan este tipo de situaciones "debemos estar más atentos y trabajar en los detalles y estudiar cómo defendernos para prever qué sanciona este reglamento de mierda en estos casos", completó.

"Las cosas han cambiado y hay que aprender a no abrir los brazos en los saltos para que no nos sancionen penales", explicó, en relación con la irrupción en escena del VAR, capaz de revisar una jugada dudosa en tiempo real que en otras épocas no era castigada.

"No sé cómo más decirlo. Yo era el primer fanático del VAR porque en mis tiempos como jugador sufrí algunos robos por falta de este sistema, pero le estamos otorgando un rol demasiado peligroso del que será muy difícil volver. Es una lástima, no solamente para nosotros, sino para el fútbol", consideró De Rossi.

"Es una lástima porque los muchachos dejaron todo en la cancha y no merecían irse así. Por suerte, contamos con un público maravilloso que lo entendió y los reconoció. Jugaron con mucha intensidad, aún cometiendo errores, como también los cometió Napoli", dijo al aludir al último campeón de Italia. (ANSA).