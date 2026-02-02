Serie A: Conte fue el mejor DT de la temporada 2024-25

Conte, de 56 años, recibió el reconocimiento en la edición número 34 del premio, que se entrega cada temporada luego que los entrenadores eligen al mejor colega en ocasión del curso de actualización que se realiza en el centro deportivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) en Coverciano.

El presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, y el titular de la Liga de la Serie A, Ezio Maria Simonelli, entregaron el reconocimiento a Conte, que recibió por quinta vez este premio, pues ya lo había ganado con Juventus (2011-12, 2012-13 y 2013/14) y con Inter (2020-21).

"Siempre es un gran placer recibir este premio, ya que viene de mis colegas, que saben lo que significa ser entrenador cada día.

Muchísimas gracias. Es un reconocimiento que quiero compartir con mis jugadores, que fueron clave en el fantástico logro del año pasado, con mi cuerpo técnico y con todos los que trabajan en el club", afirmó Conte.

El DT del Napoli recibió 20 de los 47 votos emitidos y superó a Gian Piero Gasperini (6), que esta temporada pasó del Atalanta a Roma, y al español Cesc Fábregas (4), que sigue al frente del Como.

"Las sonrisas nunca deben faltar, y cuando jugamos, el estrés del trabajo y la fatiga acumulada son difíciles de disimular.

Hay que ser optimista y siempre intentar encontrar una solución, incluso en las peores situaciones", agregó Conte en diálogo con la cadena Sky Sport.

A continuación, Conte se refirió a la temporada 2025-26, en la que Napoli marcha tercero en la Serie A (detrás del Inter y del Milan) y afrontará al Como en cuartos de final de la Copa Italia tras haber quedado eliminado en la fase de liga de la Champions League.

"Todos estamos completamente de acuerdo sobre el calendario de partidos, el problema es que es difícil hablar o posicionarse", reflexionó Conte sobre el calendario.

"Todos hablan, pero nadie hace nada, y así seguirá siendo. Las instituciones competentes están a su cargo. Leí que la Federación Alemana de Fútbol intentaba hacer algo, pero es difícil actuar individualmente", lamentó Conte.

"Son situaciones que no deberían preocuparme. Soy entrenador, pero es un problema en el que todos estamos completamente de acuerdo, pero no se está haciendo nada", cuestionó el DT del Napoli.

La ceremonia celebrada en Coverciano también permitió la distinción de Giovanni Stroppa como DT del Cremonese que logró el ascenso a la primera división durante la temporada 2024-25 de la Serie B.

En la Serie C, en tanto, el premio fue para Fabio Gallo por su trabajo en Virtus Entella, mientras que Enzo Maresca recibió un reconocimiento especial por haber guiado al Chelsea a ganar la Conference League y el Mundial de Clubes 2025. (ANSA).