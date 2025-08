Serie A: Controversia por nuevo convenio colectivo

Según se informó, la reducción de los "costos laborales" ya era posible, pero sólo en casos de acuerdos individuales, mientras que el nuevo convenio prevé ese tope (que no puede superar el límite salarial mínimo establecido) para los casos en los que no se alcance un acuerdo, aunque la norma no se aplicará a los contratos vigentes, sino a aquellos que se firmen a partir del 2 de septiembre.

El texto del acuerdo considera que "en caso de descenso de un equipo a la Serie B, la remuneración fija se reducirá automáticamente hasta un 25%" y la rebaja "será aplicada a partir de la temporada inmediatamente sucesiva a aquella en la que se produzca la pérdida de la categoría y se mantendrá en las siguientes, salvo en el caso de una promoción a la Serie A que permitirá recuperar el ingreso retributivo original".

La cláusula incorporada en el acuerdo era reclamada por los clubes, sobre todo por aquellos que afrontan dificultades financieras al descender producto de los menores ingresos que perciben en materia de derechos televisivos y también de patrocinio.

"La renovación del Convenio Colectivo ente la Liga de Serie A y la Asociación Italiana de Futbolistas representa un avance significativo para nuestro sistema. Este acuerdo es histórico tanto por su contenido como por el método empleado para alcanzarlo: un proceso de diálogo constructivo, desarrollado a lo largo del tiempo, con espíritu de responsabilidad y una visión compartida", afirmó Ezio Simonelli, presidente de la Liga de Serie A.

"Los clubes de la Serie A han abordado el proceso de revisión del acuerdo con gran seriedad y cohesión, demostrando su deseo común de fortalecer las normas y principios que rigen las relaciones entre las partes.

Este resultado confirma cómo el diálogo institucional y la colaboración entre la Liga y la AIC son herramientas fundamentales para abordar los retos del fútbol moderno con equilibrio y visión de futuro", agregó.

"Nuestro objetivo como Liga es contribuir a un sistema cada vez más sólido, justo y sustentable, en el que las necesidades de clubes y futbolistas puedan conciliarse en el interés común de proteger y hacer crecer el movimiento", destacó Simonelli.

El directivo agradeció públicamente "a la AIC y al Comité de la Liga, que trabajaron diligentemente para concretar este acuerdo que hoy celebramos como un importante paso adelante para el fútbol italiano".

El entusiasmo de la representación patronal contrastó con el rechazo expresado por Giancalo De Sisti, uno de los fundadores de la AIC, en 1967, junto con el recientemente fallecido Sergio Campana, con Giacomo Bulgarelli y los legendarios Sandro Mazzola y Gianni Rivera.

"A mí me parece que este es un paso atrás", afirmó De Sisti, en diálogo telefónico con ANSA, al recordar que "desde que comenzamos nuestra lucha, las condiciones de los futbolistas, de todos, no solamente de las grandes figuras, siempre mejoraron".

"Antes, no contábamos con seguridad social, ni con seguro médico y aquellos que no jugaban una cantidad mínima de partidos, sufrían un recorte en sus salarios", explicó, aun cuando reconoció que "hoy es un mundo diferente y evidentemente la situación está cambiando".

"Con tantos clubes en dificultades financieras, esta cláusula de reducción salarial en caso de descenso tiene un espíritu que podría justificarla y creo, de hecho, que la AIC tendrá sus razones para haber firmado este acuerdo", completó De Sisti.

Sin embargo, consideró que "los contratos son individuales y, por ende, esta cláusula no entraría en vigor automáticamente y no debería afectar a todos, ya que los acuerdos individuales pueden establecer bonificaciones y penalizaciones que varían según el caso, dependiendo de los resultados obtenidos".

"Lo sé por experiencia propia", agregó, al reconocer que en sus tiempos, "a la hora de negociar un nuevo contrato, siempre fui de los primeros en firmar y luego me arrepentía, porque sabía que si esperaba un poco, podía haber obtenido algo más. Ahora es distinto porque todos los jugadores tienen apoderados que negocian por ellos", destacó.

El nuevo convenio colectivo prevé, además, la activación de un fondo de fin de carrera solamente para los jugadores que militan en Serie A, la no aplicación de períodos de descanso semanales para los partidos entre semana, el compromiso de firmar un nuevo código de sanciones en un plazo de 120 días y la eliminación de la obligación de tener un seguro de accidentes para los jugadores que ganen más de 500.000 euros. (ANSA).