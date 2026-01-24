Serie A: Cortaron la tendencia

El empate le sentó mejor al Lecce de Eusebio Di Francesco porque el punto le permitió salir de la zona de descenso en la que había caído en la jornada previa y en la que ahora se encuentra Fiorentina, derrotada 2-1 más temprano en Florencia por Cagliari en un duelo directo por la permanencia.

Lecce, que pelea por idéntico objetivo, cortó una racha de cuatro derrotas en fila, sumadas las que sufrió de local y por 2-0 frente a Roma, frente a Parma por 2-1 en la misma condición, y las que padeció por la mínima en San Siro ante el líder Inter, en un duelo postergado por la decimosexta fecha, y frente al escolta Milan, el pasado fin de semana.

Lazio también llegaba golpeado porque había caído por 3-0 en el Olímpico de Roma el lunes en uno de los partidos que cerró la vigesimoprimera fecha ante un Como que hoy vapuleó por 6-0 a Torino de local en el adelanto que puso en marcha la jornada y en la que Inter aplastó por 6-2 al colista Pisa en la víspera en el inicio de la fecha.

Aquella dura derrota como local alimentó las especulaciones en torno a un supuesto malestar del plantel de Lazio con el técnico Maurizio Sarri, rumores que el presidente Claudio Lotito se encargó de despejar hoy en la previa del duelo con Lecce, cuando afirmó: "No hay una interna en el vestuario. Sarri goza de toda nuestra confianza y de la de los jugadores".

Sí reconoció que "en el fútbol a veces se dan situaciones que generan tensiones relacionadas con los resultados, pero querer atribuirlas a conflictos personales no se corresponde con una realidad que no pertenece a Lazio", agregó Lotito, poniendo fin a las versiones que -dijo- "buscan generarle un daño al club, pero carecen de fundamento".

Fundamentos son los que le faltaron hoy a Lecce y a Lazio en un partido presenciado por unos 25 mil aficionados que careció también de emociones y que seguramente no será recordado durante mucho tiempo porque resultó ser tan aburrido como algunos pronosticaban.

Apenas un remate en el travesaño del albanés Ylber Ramadani en el final del primer capítulo en favor de Lecce que sacudió también la "modorra" de los espectadores que posiblemente hayan pensado "¨Por qué no me quedé en casa?", salvo aquellos fanáticos que soportan lluvia, golpes y enfermedades con tal de acompañar al equipo de sus amores donde sea que juegue.

Pero Lecce y Lazio prácticamente se olvidaron hoy del juego y por eso el cero calificó el nivel de este partido que sirvió para que el ítalo-marroquí Walid Cheddira, que arribó procedente del Sassuolo cedido a préstamo por Napoli, hiciera su estreno en el equipo de Di Francesco apenas desembarcado e ingresara a la cancha a los 64'.

Valija en mano también para el zaguero rival Alessio Romagnoli, quien expresó su deseo de partir ante una oferta del Al-Sadd qatarí, a pesar de que Lazio pretende retenerlo al menos hasta el final de la actual temporada, y hoy fue titular en el equipo de Sarri.

El argentino Santiago Pierotti anticipó al minuto de juego lo que vendría después en la primera llegada del partido generada por Lecce, pero su remate no generó peligro en un duelo que se pareció a esos combates de boxeo en los que los rivales se estudian sin sacar golpes, aunque con el correr de los asaltos comienzan a soltarse, algo que no ocurrió en el Via del Mare.

Para destacar en el primer capítulo un remate desde afuera del área del maliense Lassana Coulibaly que encontró una gran respuesta a los 19' de Ivan Provedel, arquero de una Lazio que prácticamente no llegó al arco de Wladimiro Falcone en el primer capítulo, que se cerró con aquel disparo en el travesaño de Ramdani desde unos 25 metros.

En el complemento, Falcone apareció por primera vez en escena para cortar a los 55' un toque con la punta del pie del franco-senegalés Boulaye Dia a los 55' en una de las pocas llegadas de Lazio, pero fue un espejismo, porque ni uno, ni otro tuvieron ideas suficientes como para alterar la inercia del partido en el que el uruguayo Matías Vecino dejó la cancha a los 65' en el visitante.

Algún contragolpe que intentó capitalizar la velocidad de Pierotti ofreció como respuesta Lecce, pero tampoco bastó para sorprender a una defensa atenta o a Provedel, cuyos reflejos probaría el ingresado Riccardo Sottil en un tiro libre a los 74'.

Fue lo último para destacar en un partido que observó desde el banco de suplentes local el chileno Matías Pérez y en el que el árbitro Daniele Chiffi adicionó cinco minutos que resultaron interminables, al final de los cuales se celebró justamente por haber llegado el final de un duelo para el olvido en el que Lecce y Lazio repartieron puntos y bostezos. (ANSA).