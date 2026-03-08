Serie A: de Rossi venció a "su" Roma con Genoa

Junior Messias abrió el marcador a los 52', con un penal sancionado por el árbitro Andrea Colombo tras la falta de Lorenzo Pellegrini sobre el islandés Mikael Ellertsson, y el portugués Vitinha selló el triunfo del Genoa a los 80' tras un centro de Patrizio Masini.

El marfileño Evan Ndicka había empatado transitoriamente a los 52' para Roma tras capturar un rechazo a medias de Júnior Messias sobre la línea de meta luego de un cabezazo de Gianluca Mancini después de un córner desde la derecha.

Genoa, que alineó al mexicano Johan Vásquez y a Junior Messias (reemplazado a los 64'), celebró al mando del DT Daniele De Rossi, hincha y ex mediocampista y entrenador de Roma, su séptimo triunfo del torneo para quedar decimotercero con 30 unidades, la misma cantidad que Cagliari y Torino.

A su vez, el equipo "giallorrosso" del DT Gian Piero Gasperini sufrió su novena derrota del campeonato y quedó en el quinto puesto con 51 puntos, la misma cantidad que Como, que lo supera por mejor diferencia de gol (+25 y +17).

Viernes.

Napoli 2 - Torino 1.

Sábado.

Cagliari 1 - Como 2.

Atalanta 2 - Udinese 2.

Juventus 4 - Pisa 0.

Domingo.

Lecce 2 - Cremonese 1.

Bologna 1 - Hellas Verona 2.

Fiorentina 0 - Parma 0.

Genoa 2 - Roma 1.

Más tarde.

Milan-Inter.

Lunes.

Lazio-Sassuolo.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 67 27 22 1 4 64 21.

Milan 57 27 16 9 2 43 20.

Napoli 56 28 17 5 6 43 28.

Como 51 28 14 9 5 46 21.

Roma 51 28 16 3 9 38 21.

Juventus 50 28 14 8 6 50 28.

Atalanta 46 28 12 10 6 39 26.

Bologna 39 28 11 6 11 37 34.

Sassuolo 38 27 11 5 11 34 36.

Udinese 36 28 10 6 12 33 41.

Lazio 34 27 8 10 9 26 27.

Parma 33 28 8 10 10 20 32.

Genoa 30 28 7 9 12 34 40.

Cagliari 30 28 7 9 12 30 38.

Torino 30 28 8 6 14 27 49.

Lecce 27 28 7 6 15 20 37.

Fiorentina 25 28 5 10 13 30 42.

Cremonese 24 28 5 9 14 22 40.

Verona 18 28 3 9 16 22 49.

Pisa 15 28 1 12 15 20 48.

Máximos goleadores.

- Con 14 goles: lautaro Martínez (Inter).

- Con 9: nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Rafael Leao (Milan); Kenan Yildiz (Juventus) y Keinan Davis (Udinese).

- Con 8: moise Kean (Fiorentina); Christian Pulisic (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter) y Gianluca Scamacca (Atalanta).

- Con 7: nikola Krstovic (Atalanta); Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Mateo Pellegrino (Parma) y Domenico Berardi (Sassuolo).

- Con 6: matías Soulé y Donyell Malen (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli); Nikola Vlasic y Giovanni Simeone (Torino), Federico Dimarco (Inter); Andrea Pinamonti (Sassuolo) y Federico Bonazzoli (Cremonese).

Próxima fecha.

Viernes 13.

Torino-Parma.

Sábado 14.

Inter-Atalanta.

Napoli-Lecce.

Udinese-Juventus.

Domingo 15.

Hellas Verona-Genoa.

Pisa-Cagliari.

Sassuolo-Bologna.

Como-Roma.

Lazio-Milan.

Lunes 16.

Cremonese-Fiorentina. (ANSA).