Serie A: de Rossi venció a "su" Roma con Genoa
Júnior Messias y Vitinha sellaron el 2-1 del "Grifone"
Junior Messias abrió el marcador a los 52', con un penal sancionado por el árbitro Andrea Colombo tras la falta de Lorenzo Pellegrini sobre el islandés Mikael Ellertsson, y el portugués Vitinha selló el triunfo del Genoa a los 80' tras un centro de Patrizio Masini.
El marfileño Evan Ndicka había empatado transitoriamente a los 52' para Roma tras capturar un rechazo a medias de Júnior Messias sobre la línea de meta luego de un cabezazo de Gianluca Mancini después de un córner desde la derecha.
Genoa, que alineó al mexicano Johan Vásquez y a Junior Messias (reemplazado a los 64'), celebró al mando del DT Daniele De Rossi, hincha y ex mediocampista y entrenador de Roma, su séptimo triunfo del torneo para quedar decimotercero con 30 unidades, la misma cantidad que Cagliari y Torino.
A su vez, el equipo "giallorrosso" del DT Gian Piero Gasperini sufrió su novena derrota del campeonato y quedó en el quinto puesto con 51 puntos, la misma cantidad que Como, que lo supera por mejor diferencia de gol (+25 y +17).
Viernes.
Napoli 2 - Torino 1.
Sábado.
Cagliari 1 - Como 2.
Atalanta 2 - Udinese 2.
Juventus 4 - Pisa 0.
Domingo.
Lecce 2 - Cremonese 1.
Bologna 1 - Hellas Verona 2.
Fiorentina 0 - Parma 0.
Genoa 2 - Roma 1.
Más tarde.
Milan-Inter.
Lunes.
Lazio-Sassuolo.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 67 27 22 1 4 64 21.
Milan 57 27 16 9 2 43 20.
Napoli 56 28 17 5 6 43 28.
Como 51 28 14 9 5 46 21.
Roma 51 28 16 3 9 38 21.
Juventus 50 28 14 8 6 50 28.
Atalanta 46 28 12 10 6 39 26.
Bologna 39 28 11 6 11 37 34.
Sassuolo 38 27 11 5 11 34 36.
Udinese 36 28 10 6 12 33 41.
Lazio 34 27 8 10 9 26 27.
Parma 33 28 8 10 10 20 32.
Genoa 30 28 7 9 12 34 40.
Cagliari 30 28 7 9 12 30 38.
Torino 30 28 8 6 14 27 49.
Lecce 27 28 7 6 15 20 37.
Fiorentina 25 28 5 10 13 30 42.
Cremonese 24 28 5 9 14 22 40.
Verona 18 28 3 9 16 22 49.
Pisa 15 28 1 12 15 20 48.
Máximos goleadores.
- Con 14 goles: lautaro Martínez (Inter).
- Con 9: nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Rafael Leao (Milan); Kenan Yildiz (Juventus) y Keinan Davis (Udinese).
- Con 8: moise Kean (Fiorentina); Christian Pulisic (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter) y Gianluca Scamacca (Atalanta).
- Con 7: nikola Krstovic (Atalanta); Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Mateo Pellegrino (Parma) y Domenico Berardi (Sassuolo).
- Con 6: matías Soulé y Donyell Malen (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli); Nikola Vlasic y Giovanni Simeone (Torino), Federico Dimarco (Inter); Andrea Pinamonti (Sassuolo) y Federico Bonazzoli (Cremonese).
Próxima fecha.
Viernes 13.
Torino-Parma.
Sábado 14.
Inter-Atalanta.
Napoli-Lecce.
Udinese-Juventus.
Domingo 15.
Hellas Verona-Genoa.
Pisa-Cagliari.
Sassuolo-Bologna.
Como-Roma.
Lazio-Milan.
Lunes 16.
Cremonese-Fiorentina. (ANSA).