Serie A: "Debimos cerrarlo antes", Allegri

"Debimos haber cerrado antes el partido", afirmó Massimiliano Allegri, al reconocer que Milan ganó sin jugar bien frente a Cagliari como visitante, triunfo que le permitió a su equipo escalar a la punta del campeonato italiano en el inicio de la decimoctava fecha.

"Estuvimos demasiado imprecisos en el primer tiempo, cuando pudimos haber jugado mejor, aunque las primeras llegadas fueron de Cagliari. Después pudimos organizarnos mejor ante un rival agresivo y levantamos el nivel en el complemento", destacó.

"Creo que, a pesar de todo, estamos creciendo, paradójicamente más que frente a Hellas Verona (3-0 en San Siro en la fecha anterior, Ndr). De todos modos, debimos haber hecho algo más porque estos partidos siempre es necesario cerrarlos cuando estás ganando por un gol", reconoció.

Sobre el recientemente incorporado delantero alemán Niclas Fllkrug, que llegó a préstamo del West Ham con opción de compra y sobre el final reemplazó a Leao, Allegri comentó: "Es muy positivo. Le falta ritmo, pero será muy útil porque tiene características que no tienen el resto de los delanteros".

Allegri jugó y dirigió por primera vez en Serie A en sus tiempos en Cagliari, que lo homenajeó en virtud de ese pasado compartido: "Fue muy emocionante", aseguró.

Su colega Fabio Piscane, en cambio, se lamentó porque el equipo sardo terminó con las manos vacías en un partido en el que jugó "un gran primer tiempo", sin poder darle continuidad a aquella victoria previa ante Torino en un duelo que había arrancado perdiendo en Turín hace una semana.

"No puedo decirme conforme después de perder un partido en condición de local, pero sí tengo que reconocer que jugamos un gran primer tiempo, a pesar de que nos faltaron varios jugadores en el plantel, entre ellos (el colombiano Yerry) Mina", destacó.

"Hoy, tuvimos un enorme desgaste físico en el primer capítulo y terminamos pagándolo porque cuando Milan acelera es letal. Nos faltó el gol porque en este tipo de partidos, los errores se pagan siempre", consideró Pisacane. (ANSA).