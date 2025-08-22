Serie A: Debuta la Roma de Gasperini

Un Gasperini que llevó al "nerazzurro" de Bergamo a la Champions antes de alejarse y que tratará de repetir ahora con el "giallorosso", que dejó buenas sensaciones en los amistosos de pretemporada, pero que el entrenador pretende se siga reforzando para pelear con opciones en todos los frentes porque -reconoció- "a esta altura esperaba tener un plantel más completo".

"Estamos casi sobre el cierre del mercado de pases y a esta altura siempre es impredecible, pero me hubiese gustado tener un plantel ya definido, aunque esto es algo utópico para todos y habrá que esperar hasta el 31 de agosto para saberlo. La idea de lo que pretendemos está, pero siempre es complicado llevarla a la práctica", reconoció Gasperini en la previa del estreno.

Así como podría sumarse algún otro nombre, también podría partir alguno de la Roma en busca de nuevos desafíos, rubro en el que se destacan el delantero ucraniano Artem Dovbyk, sobre el cual comentó: "No tengo la bola de cristal para saber qué sucederá", y del capitán Lorenzo Pellegrini, de quien reconoció: "Evidentemente, el club no tiene intención de renovarle el contrato y él necesita jugar para aspirar a hacerlo con la selección".

En lo que hace al Bologna de Vincenzo Italiano, que también jugará esta temporada la Europa League, pero por su condición de campeón de la Copa Italia porque en el pasado torneo finalizó noveno, Gasperini advirtió: "Es un equipo con mucha ambición y sin dudas uno de los mejores del campeonato", mientras que su Roma "es seguramente distinta a la de Ranieri y espero que más fuerte, aunque trataremos de descubrirlo juntos".

Gasperini no podrá contar en esta, ni en la próxima fecha, con el delantero jamaiquino Leon Bailey, que llegó desde Aston Villa a préstamo, pero se lesionó en su primer entrenamiento con el plantel "giallorosso", una "situación realmente increíble, así como la gravedad de su lesión", dijo, mientras que el argentino Paulo Dybala, "volvió al ruedo hace apenas diez días y no está para jugar los 90 minutos.

Podría ingresar con el partido en marcha", adelantó.

Sí se anuncia como titulares a su compatriota Matías Soulé, que celebró goles en los amistosos de pretemporada, y al brasileño Wesley, en tanto que el arquero colombiano-paraguayo Devis Vásquez, arribado desde Empoli, compartiría el banco de suplentes con Dybala.

Mismo destino se anuncia para sus compatriotas Santiago Castro y Benjamín Domínguez en Bologna, que junto con Riccardo Orsolini anuncia en su delantera al eterno Ciro Immobile, goleador histórico de una Lazio que regresa al Olímpico como "enemigo" de la Roma, pero hoy con la casaca "azulgrana", que también lucirá en esta temporada el delantero inglés Jonathan Rowe.

Este último llegó al Bologna procedente del Olympique de Marsella a cambio de 19,5 millones de euros, la mayor inversión en la historia del club, pero no fue convocado para el primer partido del campeonato, aunque Italiano lo considera como una pieza clave porque -dijo- "tiene talento, fortaleza y calidad para definir partidos y será de gran ayuda".

Bologna vuelve al escenario en el que el 14 de mayo volvió a celebrar un título en Copa Italia después de 51 años de espera, aunque esta vez será otro el rival (el de aquella final fue Milan) pues afrontará a la Roma en su casa tras la dura derrota por 4-2 que sufrió en el estadio Renato Dall'Ara frente al griego Ofi Crea en el último amistoso de pretemporada.

"El año pasado hicimos historia, pero ahora comenzamos de cero.

Contamos con refuerzos que necesitaremos que se adapten lo más rápido posible para tratar de poner en apuros a cualquier rival que enfrentemos para seguir alimentando la empatía que se generó con los fanáticos del Bologna en una temporada en la que competiremos en cuatro torneos con el objetivo de llegar lo más lejos posible en cada uno de ellos", destacó Italiano.

"Roma tiene nuevo entrenador y también necesitará tiempo para adaptarse a su idea de juego, como nos pasó a nosotros en la anterior temporada, pero cuenta con un gran plantel y mañana contará también con el aliento de su público", afirmó el entrenador que mañana no contará con el escocés Lewis Ferguson, ni con Federico Bernardeschi: "Tienen sólo dos entrenamientos con el plantel y no están al 100 por ciento todavía".

Italiano se apoya en la experiencia de Immobile, que sí se anuncia como titular (al igual que el zaguero colombiano Jhon Lucumí) y que "nos hará festejar muchos goles y aporta enormemente porque suele hablar con los más jóvenes. Si (el argentino Santiago) Castro lo sabe escuchar, aprenderá muchísimo de un gran goleador como él", aseguró el técnico del Bologna.

(ANSA).