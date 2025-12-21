Serie A: Despertó Fiorentina

Rolando Mandragora (21'), el islandés Albert Gudmundsson (42'), Cher Ndour (45+5') y Moise Kean (56 y 68') marcaron para Fiorentina, mientras que el francés Oumar Solet (66') descontó para Udinese.

Fiorentina, que alineó al brasileño Dodó, suma ahora 9 puntos, tres menos que Hellas Verona, que marcha antepenúltimo delante del Pisa (11), el otro equipo en zona de descenso.

A su vez, Udinese, que sufrió la expulsión del arquero nigeriano Maduka Okoye a los 8' tras una violenta infracción fuera del área contra Moise Kean (el arquero rumano Razvan Sava ingresó a los 11' por el defensor belga Christian Kabasele) quedó undécimo con 21 puntos.

Partidos.

Sábado.

Lazio 0 - Cremonese 0.

Juventus 2 - Roma 1.

Domingo.

Cagliari 2 - Pisa 2.

Sassuolo 0 - Torino 0.

Fiorentina 5 - Udinese 1.

Más tarde.

Genoa-Atalanta.

Postergados por la disputa de la Supercopa de Italia en Riad.

Miércoles 14 de enero de 2026.

Napoli-Parma.

Inter-Lecce.

Jueves 15 de enero de 2026.

Hellas Verona-Bologna.

Como-Milan.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 33 15 11 0 4 34 14.

Milan 32 15 9 5 1 24 13.

Napoli 31 15 10 1 4 22 13.

Roma 30 16 10 0 6 17 10.

Juventus 29 16 8 5 3 21 15.

Bologna 25 15 7 4 4 23 13.

Como 24 15 6 6 3 19 12.

Lazio 23 16 6 5 5 17 11.

Sassuolo 21 16 6 3 7 21 20.

Cremonese 21 16 5 6 5 18 18.

Udinese 21 16 6 3 7 17 27.

Torino 20 16 5 5 6 16 26.

Atalanta 19 15 4 7 4 19 18.

Lecce 16 15 4 4 7 11 19.

Cagliari 15 16 3 6 7 17 23.

Genoa 14 15 3 5 7 16 23.

Parma 14 15 3 5 7 10 18.

Verona 12 15 2 6 7 13 22.

Pisa 11 16 1 8 7 12 22.

Fiorentina 9 16 1 6 9 17 27.

Máximos goleadores.

- Con 8 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 7: Christian Pulisic (Milan).

- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna) y Hakan Calhanoglu (Inter).

- Con 5: Nico Paz (Como); Federico Bonazzoli (Cremonese); Kenan Yildiz (Juventus), Rafael Leao (Milan); Gianluca Scamacca (Atalanta) y Rolando Mandragora (1-Fiorentina).

Próxima fecha.

Sábado 27 de diciembre.

Parma-Fiorentina.

Lecce-Como.

Torino-Cagliari.

Udinese-Lazio.

Pisa-Juventus.

Domingo 28.

Milan-Hellas Verona.

Cremonese-Napoli.

Bologna-Sassuolo.

Atalanta-Inter.

Lunes 29.

Roma-Genoa. (ANSA).