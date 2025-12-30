Serie A: Diego Carlos suspendido una fecha

Diego Carlos fue amonestado durante el complemento del partido disputado el pasado sábado 27, cuando el DT del Lecce, Eusebio Di Francesco, fue expulsado por el árbitro Matteo Marchetti, tras lo cual fue suspendido por dos fechas.

El tribunal de disciplina también aplicó una multa de 10.000 euros al Milan por haber demorado "injustificadamente" durante 4 minutos el inicio del partido que le ganó por 3-0 como local al Hellas Verona.

Por su parte, Lecce deberá pagar 8.000 euros porque parte de su afición lanzó petardos, bengalas y botellas durante la derrota contra Como.

Un comportamiento similar de sus respectivos "tifosi" provocó multas para Lazio (7.000 euros), Fiorentina (5.000), Bologna (2.000) y Atalanta (1.500). (ANSA).