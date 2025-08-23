Serie A: Dos estrenos con distinto sabor

El brasileño Wesley convirtió a los 53' el gol del triunfo "giallorosso" en el Estadio Olímpico, ante unos 64.000 aficionados que acompañaron el inicio oficial del ciclo de Gasperini en Roma, a la que arribó tras su exitoso paso por Atalanta.

Dos argentinos vieron acción en el equipo de la capital, pues Matías Soulé jugó hasta los 64', cuando lo reemplazó Paulo Dybala, apenas recuperado de una lesión que obligó a Gasperini a preservarlo.

El arquero colombiano-paraguayo Devis Vásquez estuvo en el banco de una Roma que, de la mano de Claudio Ranieri logró la clasificación a la Europa League, torneo que también disputará el Bologna de Vincenzo Italiano por ser el último campeón de la Copa Italia.

En el visitante, el colombiano Jhon Lucumí fue titular al igual que Ciro Immobile, histórico goleador de Lazio que dejó la cancha a los 30' por lesión para el ingreso del argentino Santiago Castro, quien contó con la chance más clara al estrellar un remate en el travesaño, mientras que su compatriota Benjamín Domínguez permaneció en el banco.

La Roma de Gasperini dejó una buena impresión ante un rival que pelea por los mismos objetivos y ante el cual dio vida a un partido entretenido en el que ambos intentaron responder golpe por golpe, pero fue el local el que acertó en la estocada decisiva.

El local generó las primeras situaciones, ambas del delantero irlandés Evan Ferguson, arribado desde West Ham, quien primero obligó con un potente derechazo a una acertada intervención del polaco Lukasz Skorupski y luego conectó un cabezazo que se fue apenas ancho.

Advertencias que parecieron despertar a un Bologna que respondió con un gol de Riccardo Orsolini, anulado por posición fuera de juego de Immobile, autor del pase, que minutos más tarde dejó la cancha, y Roma lo hizo con un cabezazo de Bryan Cristante que se estrelló en el poste, en la última emoción de ese período.

Al regreso del descanso, Castro intentó sorprender al arquero belga Mile Svilar con un remate a colocar que pegó en la parte superior del travesaño en la más clara del Bologna, que sufriría poco después cuando Lucumí no llegó a cortar un balón que le quedó servido a Wesley para que celebrase su primer gol con la casaca de la Roma.

El equipo de Gasperini pudo haber sentenciado el pleito cuando Ferguson asistió al francés Manu Koné, pero este falló su remate final y dejó con vida a Bologna, al que sostuvo Skorupski rechazando un zurdazo desde el límite del área que ensayó el ingresado Dybala.

El ingreso de Federico Bernardeschi no bastó para torcer la historia y el equipo de Italiano se despidió con derrota del Olímpico, que reconoció con aplausos a la nueva Roma de Gasperini en el inicio triunfal de su ciclo.

Algo con los que seguramente soñaba también Allegri en su segunda etapa como técnico de un Milan que cerró mal la anterior temporada y arrancó peor en esta, cayendo de local ante Cremonese.

El equipo que logró el tercer ascenso a la máxima categoría en los "play-off" de la Serie B y que hoy conduce Davide Nicola logró algo histórico, pues Cremonese no cantaba victoria en San Siro desde hacía un siglo.

Hoy lo hizo con justicia y con goles de Federico Baschirotto a los 28' y de Federico Bonazzoli a los 61', siendo del serbio Strahinja Pavlovic el del empate parcial cuando agonizaba el primer capítulo.

Mal inicio del ciclo Allegri en Milan (con el que fue campeón de Italia en la temporada 2010-11) quien auguraba "no causarle demasiados daños" al "rossonero", que arrancó con el pie izquierdo para decepción de las 75.000 almas presentes en San Siro.

Triste debut para el croata Luka Modric, que llegó desde Real Madrid, con el que celebró 28 títulos, y finalmente jugó como titular tratando de convertirse en conductor del plantel de un Milan que no contó con el lesionado portugués Rafael Leao.

Hoy, Milan decepcionó en un primer tiempo opaco en el que no generó siquiera una situación de peligro frente al arco de Emil Audero, mientras que a Cremonese no pareció pesarle el salto de categoría y jugó sin prejuicios.

El argentino-mexicano Santiago Giménez acompañó en la ofensiva al estadounidense Christian Pulisic, pero no aprovechó su oportunidad, pese a convertir un gol anulado por posición fuera de juego evidente a los 19'.

Su actuación pareció confirmar la necesidad de Milan de sumar otro refuerzo en ataque, dado que el nigeriano Victor Boniface, arribado de Bayer Leverkusen, no dejó buenas sensaciones tras someterse a los controles médicos de rigor.

Milan también repitió los viejos problemas que tenía en defensa, un llamado de atención para Allegri al igual que esta histórica derrota que no logró disimular el gol del empate parcial de Pavlovic, que pudo haber sido invalidado también por falta previa.

El debut de Pervis Estupiñán tampoco fue el esperado porque el ecuatoriano mostró que está falto de ritmo, razón por la cual fue reemplazado al final del primer período en un Milan en el que sólo Modric estuvo a la altura de sus pergaminos e intentó ponerse el equipo al hombro con pases filtrados y destellos de su talento que no bastaron para impedir la derrota.

El croata contó con una de las situaciones de peligro que generó Milan en el complemento, pero chocó con Audero, quien se encargó de amargar al anglo-canadiense Fikayo Tomori y a Pulisic para mantener la igualdad y permitirle a Bonazzoli capitalizar un error defensivo y regalarle un triunfo histórico a Cremonese en su vuelta a la máxima categoría.

Triunfo que celebraron en cancha el argentino Martín Payero y el paraguayo Antonio Sanabria, dos de los refuerzos que saltaron al ruedo en el segundo tiempo.

El gol de Bonazzoli congeló los corazones de los ya fastidiados fanáticos del Milan, algunos de los cuales expresaron su decepción con cánticos aislados, mientras la Curva Sur que suelen ocupar los más radicalizados permanecía en silencio, no por sorpresa, sino a modo de protesta por la política del club para alejar a los violentos y a delincuentes que supieron aprovecharse del fútbol para mantener negocios "non sanctos" en el pasado reciente.

