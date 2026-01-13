Serie A: Dos fechas para Conte

Conte fue expulsado por haber protestado la decisión del árbitro Daniele Doveri, a instancias del VAR, de sancionar la falta del kosovar Amir Rrahmani sobre el armenio Henrikh Mkhitaryan para que el turco Hakan Calhanoglu marcara de penal el 2-1 transitorio para Inter.

En consecuencia, Conte se perderá el partido que Napoli jugará mañana contra Parma, pendiente de la fecha 16, y tampoco podrá dirigir al equipo partenopeo el sábado 17 en el duelo contra Sassuolo por la jornada 21 del torneo.

Napoli tampoco podrá contar mañana con el zaguero brasileño Juan Jesús, quien llegó al límite de amonestaciones en el partido contra Inter disputado el pasado domingo 11 en el estadio Giuseppe Meazza.

Asimismo, el tribunal de disciplina suspendió por tres fechas al defensor angoleño del Lecce, Kialonda Gaspar, y por un partido a su compañero zambiano Lameck Banda, ambos expulsados en a caída por 2-1 contra Parma por la fecha 20.

Dos fechas recibió en tanto Nicoló Cambiaghi, delantero del Bologna que fue expulsado durante el empate 1-1 como visitante contra Como.

La lista de futbolistas sancionados tras completarse la fecha 20 de la Serie A incluye a Antonio Caracciolo (Pisa), a Giuseppe Pezzella (Cremonese) y a Nicoló Zaniolo (Udinese), que deberán cumplir un partido de castigo.

Por último, el tribunal suspendió por una fecha al DT de Cremonese, Davide Nicola, y a su colega de Fiorentina, Paolo Vanoli, luego de sus respectivas expulsiones en la caída por 5-0 contra Juventus y del empate 1-1 con Milan. (ANSA).