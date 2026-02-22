Serie A: Dos partidos completan la fecha 26

Fiorentina marcha decimoctavo con 21 puntos, tres menos que Lecce, que ayer perdió por 2-0 como local contra el líder Inter, y buscará vencer al Pisa, que suma 15 unidades como Hellas Verona, para celebrar su segundo triunfo seguido en la Serie A.

El equipo "violeta" del DT Paolo Vanoli sorprendió en la fecha 25 al vencer por 2-1 como visitante al Como, sexto con 45 unidades, y recibirá al Pisa cuatro días después de haber goleado por 3-0 como visitante al Jagiellonia polaco por la ida de su enfrentamiento del repechaje por un boleto a octavos de final de la Conference League.

La buena noticia para Fiorentina es que mañana podrán volver Moise Kean, el brasileño Dodó, el español David De Gea y el israelí Manor Solomon, todos ausentes contra Jagiellonia, pero sufrirá la ausencia de Vanoli, que será reemplazado por su asistente Daniele Cavalletto, pues el DT deberá cumplir una sanción luego de haber sido expulsado ante Como.

Cavalletto también podrá contar con Marco Brescianini y Daniele Rugani, que se perdieron el partido en Polonia porque no fueron incluidos en la lista para la Conference League porque fueron incorporados en el libro de pases del invierno europeo.

Por su parte, Pisa intentará vencer a Fiorentina como uno de sus últimos intentos por intentar mantener la categoría luego de haber perdido por 2-1 como local contra Milan en la fecha 25.

A su vez, Bologna recibirá al Udinese después de haber vencido por 2-1 como visitante al Torino en la fecha 25 de la Serie A y de haber ganado por 1-0 en Noruega contra Brann por la ida de su duelo del repechaje por un boleto a octavos de final de la Europa League.

Bologna marcha en el décimo puesto de la Serie A con 33 puntos, uno más que Udinese, que llegará al estadio Renato Dall'Ara luego de su inesperada derrota por 2-1 como local contra Sassuolo por la fecha 25 del torneo de la primera división del "Calcio". (ANSA).