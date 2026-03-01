Serie A: Dos partidos completan la fecha 27

Pisa suma 15 puntos al igual que el colista Hellas Verona e intentará sumar su segundo triunfo del torneo ante Bologna (36), que durante la semana se clasificó a octavos de final de la Europa League, instancia en la que enfrentará a Roma.

A su vez, Fiorentina logró una agónica clasificación a octavos de final de la quinta edición de la Conference League, un resultado que ayuda a la motivación del equipo "violeta", que también pelea por la permanencia.

Fiorentina aparece en el decimosexto puesto con 24 puntos, la misma cantidad que Cremonese y Lecce, actualmente en zona de descenso con Pisa y Hellas Verona, que ayer perdió por 2-1 como local contra Napoli (53).

Por su parte, el Udinese del DT alemán Kosta Runjaic también precisa sumar ante Fiorentina porque marcha duodécimo con 32 puntos cuando restan once fechas para el final del torneo de la primera división del "Calcio".

"Mañana tendremos que mostrar la intensidad adecuada y buscar la suerte. Es un factor importante en el fútbol: si trabajas duro, puedes convertirlo en algo propio. No hemos tenido buenos resultados en los últimos partidos, pero nuestros rivales no siempre han rendido mejor que nosotros", opinó Runjaic en rueda de prensa.

Runjaic advirtió que el equipo "violeta" de su colega Paolo Vanoli se está "entrenando con ahínco y se encuentran en buena forma física".

El entrenador alemán añadió que a Udinese le faltó decisión de cara al gol y cometió errores decisivos" durante la temporada.

"Tres derrotas consecutivas no son agradables, necesitamos puntos y haremos todo lo posible por conseguirlos. Las bases están sentadas para hacer una gran actuación y obtener un resultado positivo", confió Runjaic, quien calificó como "delicado" el duelo ante Fiorentina.

"No será fácil, como todos los partidos de la Serie A. Tenemos que creer hasta el último segundo. Queremos afrontar el partido con intensidad y pensar sólo en lo que podemos controlar", concluyó Runjaic.

En tanto, Vanoli reveló la lista de 22 convocados para el partido ante Udinese, una nómina de la cual quedaron afuera el israelí Manor Solomon y Luca Lezzerini, ambos lesionados, y el brasileño Dodó (suspendido).

La buena noticia para Vanoli es que podrá contar con el alemán Robin Gosens (usará una máscara protectora por la lesión que sufrió el pasado jueves 26 contra Jagiellonia en la Conference League) y con Marco Brescianini, Daniele Rugani y el danpes Oliver Christensen, ausentes ante el equipo polaco porque no forman parte de la lista para el torneo continental.

Fiorentina intentará conseguir ante Udinese su presente positivo en la Serie A, que incluye un empate 2-2 contra Torino, el triunfo por 2-1 contra Como y la victoria por 1-0 contra Pisa.

Asimismo, el duelo de mañana permitirá recordar a Davide Astori, zaguero y capitán de Fiorentina fallecido el 4 de marzo de 2018 mientras se encontraba en el hotel con sus compañeros a la espera de un partido de la Serie A justamente contra Udinese.

Antes del partido, se celebrarán iniciativas de prevención cardíaca promovidas por Fiorentina, Udinese, la Liga de la Serie A y la asociación que lleva el nombre de Astori, quien falleció como consecuencia de una fibrilación ventricular originada en una cardiomiopatía arritmogénica jamás diagnosticada. (ANSA).