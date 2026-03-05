Serie A: Doveri dirigirá Milan-Inter

A su vez, Michael Fabbri estará a cargo del duelo que Napoli, campeón defensor y tercero en la tabla de posiciones, jugará mañana como local ante Torino en el inicio de la jornada.

Por su parte, Roma visitará al Genoa en un duelo previsto el domingo 8 con el arbitraje de Andrea Colombo, mientras que Juan Luca Sacchi estará a cargo del partido que Juventus jugará como local un día antes contra el penúltimo Pisa.

Detalle de la designación de árbitros para los partidos de la fecha 28 de la Serie A.

Viernes 6.

Napoli-Torino: Michael Fabbri.

Sábado 7.

Cagliari-Como: Livio Marinelli.

Atalanta-Udinese: Antonio Rapuano.

Juventus-Pisa: Juan Luca Sacchi.

Domingo 8.

Lecce-Cremonese: Simone Sozza.

Bologna-Hellas Verona: Giuseppe Mucera.

Fiorentina-Parma: Luca Zufferli.

Genoa-Roma: Andrea Colombo.

Milan-Inter: Daniele Doveri.

Lunes 9.

Lazio-Sassuolo: Alberto Ruben Arena. (ANSA).