Serie A: Duelo de ganadores

La Fiorentina de Paolo Vanoli viene de celebrar su apenas tercera victoria en el torneo, por 2-1 como visitante de Bologna el domingo, el mejor homenaje que podía hacerle a su presidente Rocco Commisso, fallecido un día antes a los 76 años de edad en Nueva York, donde se celebraron los funerales durante esta semana

A pesar del luto, el equipo de Florencia salió al ruedo y ganó, como hubiese querido Commisso, y el triunfo le permitió salir de la zona de descenso en la que se encontraba tras el peor arranque de temporada de su historia, que tratará de dejar atrás mañana cuando salga al ruedo ante su público en el Artemio Franchi

Allí la espera el Cagliari de Fabio Pisacane, entonado por el triunfo por 1-0 que logró en el Arena Cerdeña ante la Juventus de Luciano Spalletti en un partido en el que se llevó el premio mayor al acertar una de las escasas situaciones de riesgo que generó ante un rival que pelea arriba y falló en la puntada final

Cinco son los triunfos que celebró el equipo sardo en el campeonato, que lo tiene con 22 puntos en el decimoquinto puesto, a cinco de distancia de Fiorentina (con Genoa entre ambos con 20), los tres por encima apenas de la zona de descenso en la que Lecce cayó por tener peor diferencia de goles que el equipo de Vanoli

Dos victorias y dos empates cosechó el equipo de Vanoli en las últimas cuatro fechas, que reflejan su mejoría en el torneo, en el que ahora necesita lograr continuidad en los resultados para alejarse de la zona de peligro, aunque llegará al duelo de mañana con el goleador Moise Kean en duda

El delantero, que no jugó frente a Bologna, no se entrenó con el plantel durante la semana por una dolencia en el tobillo y Vanoli deberá decidir mañana si lo convoca o lo preserva nuevamente, pensando quizás en el duelo del martes en Florencia ante Como que definirá el último pasaje a cuartos en Copa Italia

Instancia en la que espera Napoli, que eliminó por penales cuando se enfrentaron en el estadio Diego Maradona a principios de diciembre justamente a Cagliari, que tratará de no sufrir mañana la ley del ex cuando enfrente a Roberto Piccoli, que defendió esa casaca en la pasada temporada

Unos 20.000 aficionados se prevé que colmarán las instalaciones de un estadio Franchi (con capacidad para 43.000 espectadores) en etapa de remodelación, al que Cagliari llegará con precauciones, como anticipa el DT Pisacane porque -advirtió- "Fiorentina nos obligará a jugar el partido perfecto"

Pisacane, sin embargo, descartó que el resultado de este duelo pueda incidir en las aspiraciones de ambos equipos de conservar la categoría: "La posición en la tabla miente porque Fiorentina tiene un plantel para pelear mucho más arriba"

De paso, pidió a los aficionados de Cagliari aplacar el entusiasmo que generó la imprevista victoria frente a Juventus, "así como cuando dije que no había que caer en depresión tras la derrota con Genoa (3-0 en la vigésima fecha, Ndr). Tenemos que ser equilibrados", aseguró

El brasileño Dodó se anuncia como titular en Fiorentina, con el israelí Manor Solomon, arribado desde Tottenham Hostpur como titular, y el inglés Jack Harrison, que también llegó en el mercado de pases procedente de Leeds United, en el banco de suplentes

Cagliari apostará a la solvencia defensiva del colombiano Yerry Mina para salir airoso de Florencia en un partido que se jugará a continuación del que animarán Como y Torino y antes de que cierren la jornada sabatina Lecce y Lazio, dos que necesitan volver al triunfo cuanto antes

Eusebio Di Francesco, DT de un Lecce que cayó en zona de descenso tras perder 1-0 con Milan como visitante el domingo, no se fía de una Lazio que fue vapuleada por Como en el estadio Olímpico de Roma (3-0) el lunes en uno de los duelos que cerró la fecha

En la previa del choque que jugarán en el estadio Via del Mare, Di Francesco destacó: "Creo que el peor error que se puede cometer es estar mirando lo que hacen los demás", dijo al aludir también a las turbulencias internas que atraviesa Lazio en relación con la cuestión de los refuerzos

"Nosotros debemos enfocarnos en nosotros mismos porque estamos peleando por la permanencia y eso obliga a atender nuestros propios problemas y concentrarnos en resolver nuestras carencias. Lazio, más allá del mercado de pases, armó un plantel para competir entre los primeros seis del campeonato", aseguró

"Pensar que vamos a enfrentar a un rival desmoralizado sería un error también", agregó sin eludir que también Lecce debió apelar al mercado para sumar refuerzos en la ofensiva, su talón de Aquiles

En ese rubro, incorporó al ítalo-marroquí Walid Cheddira, que arribó procedente del Sassuolo cedido a préstamo por Napoli, de quien dijo: "Lo noté con muchas ganas de afrontar esta aventura del mejor modo y será un refuerzo importante para nosotros. Lo conozco bien y podría jugar desde el inicio o ingresar con el partido en marcha"

"Sabemos que tenemos que mejorar, pero no tengo nada que reprocharle a los jugadores porque me demuestran su compromiso permanentemente", completó Di Francesco en la previa del duelo con la Lazio de Maurizio Sarri, que no podrá contar mañana con Nicoló Rovella, afectado por una dolencia muscular

El uruguayo Matías Vecino sería su reemplazante en un duelo que Alessio Romagnoli, a pesar de las versiones sobre su posible partida del equipo de la capital, se anuncia como titular ante un Lecce que tendrá al argentino Santiago Pierotti en el once inicial y al chileno Matías Pérez en el banco de suplentes

(ANSA)