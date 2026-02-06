Serie A: Duelo de urgencias

El equipo de Paolo Vanoli saldrá al ruedo en el Artemio Franchi en el duelo que cerrará la jornada que iniciarán más temprano Genoa y Napoli en el Luigi Ferraris en busca de una victoria impostergable que le permita alimentar el sueño de mantener la categoría y salir de la zona roja al menos momentáneamente, hasta que Lecce, que lo precede por un punto, reciba el domingo a Udinese en el Via del Mare.

Será el primer partido de Fiorentina con Fabio Paratici, con pasado en Juventus, como director deportivo del club de Florencia, tras haber sido presentado en sociedad y de haber afirmado: "nos esperan cuatro meses en los que nos tocará sufrir y tirar del carro. Desde ahora y hasta el 24 de mayo (fecha en la que finalizará el campeonato) serán todas finales".

El regreso del delantero Moise Kean al once inicial, recuperado de la lesión en el tobillo que lo marginó de tres partidos (disputó apenas 20 minutos en el cierre del partido perdido con Napoli), es la mejor noticia para Fiorentina, que contará con el aporte en la ofensiva del islandés Albert Gudmundsson y probablemente con el israelí Manor Solomon, cuyo agente, Hahm Aave, aclaró que si el equipo pierde la categoría, su asistido abandonará Florencia.

Para Vanoli será una posibilidad de revancha ante un Torino al que dirigió el año pasado antes de ser despedido y al que enfrentará con el juvenil Eddy Kouadio, de 19 años, como titular después de que el club lo "blindó" extendiéndole el contrato y quien debutó en primera división justamente frente al "granate", hoy conducido por Marco Baroni, que tampoco luce conforme con la campaña de su equipo.

El triunfo frente a Lecce le dio algo de oxígeno pues le permitió llegar a 26 puntos, nueve por encima de su rival de turno y con Genoa, Cremonese y Parma (todos con 23), así como con el mencionado Lecce (18) entre ambos.

"La posición en la tabla no me gusta y debemos mejorarla. Para eso, necesitamos crecer y construir para el futuro", afirmó Baroni, al advertir que la apremiada Fiorentina saldrá "a jugar con determinación y con vehemencia este partido, que es fundamental tanto para ellos como para nosotros".

La buena noticia para el DT "granate" es la vuelta al ruedo del delantero argentino Giovanni Simeone, lesionado desde el 13 de enero en un partido con Roma por Copa Italia y quien iniciaría mañana en el banco de suplentes con la posibilidad de sumar algunos minutos con el partido en marcha.

"Estoy ansioso por volver a la cancha. Fuerza Toro", fue el mensaje publicado por Simeone en la página oficial del club del que se despidió el zaguero neerlandés Perr Schuurs seis meses antes de la finalización de su vínculo debido también a una lesión, mucho más grave en este caso, que sufrió hace dos años y medio frente a Inter (rotura de ligamento cruzado).

Baroni recupera al escocés Ché Adams en ataque, aunque iniciarían como delanteros titulares el colombiano Duván Zapata y el croata Sandro Kulenovic, y en el mediocampo al lituano Gvidas Gineitis, quien arrancaría desde el primer minuto en reemplazo del suspendido croata Nikola Vlasic, delante de una defensa comandada por el chileno Guillermo Maripán. El arquero uruguayo Franco Israel estará en el banco ante una Fiorentina que tendrá al brasileño Dodó desde el primer minuto y al venezolano Luis Balbo entre los suplentes en el partido que arbitrará Andrea Colombo. (ANSA).