Serie A: Duelo de urgencias

"Con Fiorentina, al menos desde el inicio, jugaremos con los mismos once que enfrentaron a Chelsea en la Champions", anticipó el técnico de Napoli, Antonio Conte, al aludir al plantel que -a su entender- perdió sin merecerlo frente al equipo londinense en el cierre de la primera ronda del torneo continental y que de haber ganado hubiese logrado la clasificación a los "play-off" por uno de los ocho pasajes adicionales a los octavos de final.

"Con Fiorentina, al menos desde el inicio, jugaremos con los mismos once que enfrentaron a Chelsea en la Champions", anticipó el técnico de Napoli, Antonio Conte, al aludir al plantel que -a su entender- perdió sin merecerlo frente al equipo londinense en el cierre de la primera ronda del torneo continental y que de haber ganado hubiese logrado la clasificación a los "play-off" por uno de los ocho pasajes adicionales a los octavos de final.

Una instancia que sí jugarán Inter, Juventus y Atalanta, que hoy conocieron a sus rivales en esa instancia tras el sorteo realizado por la UEFA en Nyon y que también están entre los animadores del campeonato italiano en el que Napoli defiende la corona con un plantel diezmado por las lesiones que limitan las elecciones de Conte a la hora de decidir quiénes salen al ruedo.

Entre las principales bajas que afronta el último campeón de Italia y de la Supercopa se destacan el arquero serbio Vanja Milinkovic-Savic, el kosovar Amir Rrahmani, el camerunés Andre Zambo Anguissa, el británico Billy Gilmour, el belga Kevin De Bruyne, el brasileño David Neres y Matteo Politano, mientras que en contrapartida estará al menos entre los suplentes el goleador belga Romelu Lukaku, retornado de una larga ausencia por lesión.

En el mercado de pases, apenas el brasileño Giovane, arribado desde Hellas Verona, se sumó al plantel de Napoli, pero como se entrenó apenas unos días con sus nuevos compañeros, Conte no considera como posible titular y también iniciaría en el banco en un partido clave para mantenerse en carrera porque marcha a nueve puntos de distancia del líder Inter, con los mismos que Roma (que tiene mejor diferencia de goles) y a cuatro del escolta Milan.

La derrota ante Juventus por 3-0 en Turín, el pasado domingo, dejó solo un punto por detrás al equipo de Luciano Spalletti y a tres de distancia al ascendente Como del español Cesc Fabregas, dos rivales con los que también pelea por la clasificación a la próxima Champions este Napoli que debió echar mano a un par de juveniles del equipo "Primavera", Emmanuele De Chiara y Vincenzo Prisco, para completar su plantel.

Como será el rival en cuartos de final de la Copa Italia el 10 de febrero, otro compromiso que amenaza con quitarle energías a un Napoli golpeado y en mala racha que tratará de capitalizar mañana la Fiorentina de Paolo Vanoli, que ante su público y frente al Cagliari sufrió una dura derrota que le cortó una racha de cuatro duelos sin reveses, con dos triunfos y dos empates que la sacaron provisoriamente de la zona roja, en la que volvió a caer.

A diferencia de Conte, Vanoli recupera "soldados" para la batalla, entre los que se destacan el goleador Moise Kean y Roberto Piccoli, que figuran entre los 23 convocados para el choque en el estadio Diego Maradona, el primero de los cuales arrastraba una lesión en el tobillo que lo marginó de dos partidos en el campeonato y uno en la Copa Italia, de la que se despidió el martes con derrota frente a Como en el Artemio Franchi.

Un partido que no disputaron el brasileño Dodó, ni Rolando Mandragora, listos para volver a la acción mañana y ayudar a Fiorentina a salir del pozo, como pretende hacerlo Joseph Commisso, hijo del recientemente fallecido presidente del club de Florencia, Rocco Commisso, quien aseguró: "Quiero ser claro en un punto fundamental y es que continuaré con el camino iniciado por mi padre y por mi familia para devolver a Fiorentina al lugar que se merece".

"La temporada no comenzó del mejor modo, pero el trabajo de Vanoli revitalizó al equipo, que demostró tener una identidad de juego y necesita mantenerse unido y motivado", explicó el heredero, que espera por el arribo de Fabio Paratici, con pasado en Juventus, como nuevo director deportivo, para decidir los posibles refuerzos a incorporar antes del cierre del mercado.

