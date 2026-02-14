Serie A Dybala ausente con Napoli

El argentino Paulo Dybala quedó al margen del trascendental partido que animarán mañana en el estadio Diego Maradona la Roma de Gian Piero Gasperini y el Napoli de Antonio Conte en duelo entre el quinto y el tercero del campeonato italiano, por la vigesimoquinta fecha.

La "Joya", informaron fuentes del cuerpo médico del club "giallorosso", fue desafectado por el entrenador debido a que en la previa del partido acusaba una dolencia en la rodilla de la que parecía recuperado porque se había entrenado durante toda la semana con el plantel.

Al parecer, la decisión de Gasperini fue no arriesgar al campeón mundial a pesar de la importancia de este partido en una jornada en la que hoy chocaban el líder Inter y Juventus, cuarta en discordia, en una nueva edición del Clásico de Italia en el Giuseppe Meazza de Milán. (ANSA).