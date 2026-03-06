Serie A: dybala ausente por 45 días

La intervención a la que se sometió en Villa Stuart la "Joya", que se lesionó el 25 de enero en el empate con Milan por la vigesimosegunda fecha del campeonato italiano, resultó exitosa y demandará un período de recuperación estimado en 45 días, informó el cuerpo médico del club "giallorosso"

La operación se decidió tras los últimos exámenes a los que se sometió el campeón mundial argentino hoy por la mañana debido a la persistencia del dolor en la rodilla, luego de que los controles previos (incluidas resonancias magnéticas y ecografías) no evidenciaran una patología específica

El técnico de la Roma, Gian Piero Gasperini, se había ilusionado con la posibilidad de recuperar a Dybala en el partido con Genoa del próximo domingo, pero la dolencia volvió a afectarlo en la víspera y lo obligó a interrumpir el entrenamiento que realizaba de manera diferenciada del plantel

El ansiado regreso finalmente no pudo ser y le amargó la semana a la Roma y a Dybala, que fue padre de su primogénita Gia el lunes y que se perderá no solamente el partido con Genoa, sino también los que su equipo jugará con Como, Lecce e Inter por el campeonato y los duelos de ida y vuelta con Bologna por los octavos de final de la Europa League

Su vuelta al ruedo, si todo marcha bien, está prevista frente a Atalanta, el 19 de abril, poco más de un mes antes de que finalice el campeonato italiano en el que Roma marcha cuarta y se estaría asegurando el pasaje a la próxima Champions (ANSA)