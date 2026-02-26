Serie A: Dybala no quiere faltar

La "Joya", afectado por una dolencia en la rodilla izquierda, continuó hoy con trabajos diferenciados e incrementó las cargas sobre la rodilla para ver cómo respondía porque quiere estar presente en el duelo ante su ex equipo, que llega herido al choque tras su eliminación en los "play-off" de la Champions por el pasaje a octavos ante Galatasaray.

El entrenador "giallorosso", Gian Piero Gasperini, decidió esperarlo hasta mañana para decidir si lo convoca para que se sume al menos al banco de suplentes en duelo ante la "Vecchia Signora" de Luciano Spalletti, a la que Roma, que marcha en el cuarto puesto con los mismos puntos que un Napoli que la precede, le lleva cuatro de ventaja.

Si Dybala consigue entrenarse con el plantel el viernes podría tener una chance que hoy por hoy parece difícil, pero no imposible porque su voluntad de disputar al menos algunos minutos ante Juventus lo llevó a haber acelerado su recuperación con infiltraciones y terapias de rehabilitación específicas a pesar de que el dolor persiste.

Roma demostró que no depende solamente de Dybala, pues en los diez partidos en los que no pudo contar con él en el torneo apenas perdió uno, ganó siete y empató los dos restantes.

En duda también está su compatriota Matías Soulé, goleador del equipo con seis festejos a los que sumó otras cuatro asistencias en este campeonato, quien está afectado por una pubalgia que obligó a Gasperini a ser cauteloso para no empeorar su cuadro.

