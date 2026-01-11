Serie A: el líder recibe al campeón

Daniele Doveri fue el elegido para el trascendental choque que todos esperan se salde sin polémicas arbitrales, una constante en los últimos tiempos en una Serie A dominada por Napoli y por Inter en las pasadas tres temporadas y que en esta suma al escolta Milan, a una Roma que con dos partidos más escaló hoy al tercer puesto y a una Juventus que nunca puede darse por descartada.

"No será un duelo entre Antonio Conte y Cristian Chivu", advirtió el DT rumano de Inter, al explicar que "los intérpretes siempre son los jugadores y los aficionados, aún cuando hoy el rol de los entrenadores tiene mayor incidencia".

"Tengo un gran aprecio por Conte, que ya era entrenador cuando yo jugaba, que supo evolucionar y adaptarse al fútbol de hoy y sigue siendo un ganador. Los técnicos más jóvenes tenemos mucho que aprender de él", agregó.

Inter podría extender a siete puntos su ventaja sobre Napoli si gana, o verla reducida a uno en caso de una derrota, pero -agregó- "los dos peleamos por lo mismo y nosotros por suerte hemos logrado continuidad en el juego y en los resultados".

Seis triunfos en fila acumula Inter desde su derrota en el "Derby della Madonnina" frente a Milan en la duodécima fecha y, junto con la Roma, son los únicos que todavía no empataron en el torneo.

Son 14 las victorias que cantó el "nerazzurro" en el campeonato, una más que el "giallorosso" de Gian Piero Gasperini, dos más que Napoli y tres más que el "rossonero" de Massimiliano Allegri (estos últimos dos con un duelo pendiente por la decimosexta fecha, al igual que Inter y que Bologna, postergados por su participación en la Supercopa de Italia que consagró al equipo de Conte en Riad).

"Este partido puede marcar nuestro rumbo en el campeonato", admitió Chivu, al reconocer que Napoli "es un equipo sólido e intenso" y destacar que "nunca percibí temor en mis jugadores al enfrentar a rivales directos".

Consultado por las polémicas arbitrales, Chivu aseguró: "Debemos concentrarnos en dar lo máximo sin dejarnos influenciar por algún error, manteniendo la disciplina para que el fastidio no juegue en contra".

"No apunto mi dedo contra nadie, ni me lamento, y si pierdo, prefiero perder a mi modo. Así es el fútbol y la vida", completó Chivu, que tratará de romper el "maleficio" porque desde que debutó como DT nunca pudo derrotar a Conte y porque Inter no ganó un duelo directo con Napoli, Milan o Juventus en los últimos 13 partidos que jugó ante esos rivales.

Napoli buscará mantener la tendencia pese a no contar desde el inicio al menos con el lesionado brasileño David Neres (esquince de tobillo izquierdo), pero que demostró que puede ganar a pesar de las ausencias, entre las que se destacan las de los belgas Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne, el británico Billy Gilmour y el camerunés André Zambo Anguissa.

Napoli, que tras la imprevista derrota en casa de Udinese superó a Cremonese y a Lazio a domicilio, llega precedido por un empate agónico con el Hellas Verona de local y apelará al neerlandés Noa Lang y el danés Rasmus Hojlund en ataque ante un Inter que responderá con la delantera más efectiva del torneo con 40 festejos, 10 de ellos celebrados por el capitán argentino Lautaro Martínez, artillero del campeonato.

Conte trabajó en el plano psicológico y físico luego de darle un día de descanso al plantel tras el empate con Hellas para que pueda soñar con volver a cantar victoria en un escenario en el que no celebra desde que ganó en 2020 por Copa Italia.

El brasileño Luis Henrique será titular en Inter (Carlos Augusto iniciaría como suplente) frente a un Napoli que mantendría en el banco al brasileño Juan Jesús y al uruguayo Mathías Olivera junto a un Neres que podría saltar al ruedo si el trámite del partido así lo demanda.

Milan, escolta con 39 puntos (los mismos que Roma) y a tres de distancia de la cima, seguramente hará fuerza para que gane Napoli, que saldrá a la cancha unas horas después que lo haga el "rossonero" en campo de una Fiorentina que sumó apenas dos victorias en la primera ronda, que marcha antepenúltima en zona de descenso y que necesita elevar la puntería para no penar.

Milan viajará a Florencia sin el croata Luka Modric ("Estará entre los suplentes, pero difícilmente ingrese", destacó Allegri) con la necesidad de ganar para no alejarse y la obligación de mostrar una mejor versión de la que lució frente a Genoa, que marcha apenas por encima de la zona de descenso y el jueves casi da el batacazo en San Siro.

No lo hizo porque el portugués Rafael Leao sentenció el empate en el segundo minuto de tiempo adicionado y porque el rumano Nicolae Stanciu malogró un penal siete minutos más tarde, evitando la que hubiese sido la segunda derrota de Milan en el certamen.

Allegri evitó polemizar con Daniele De Rossi, DT del "Grifone" y se sacó presión al reiterar que no se siente candidato al título y que el objetivo sigue siendo clasificarse a la próxima Champions justo antes de un partido ante un rival que llega golpeado y del que dijo que "el puesto que ocupa no refleja lo que vale".

"Jugaremos en un estadio (Artemio Franchi, Ndr) difícil en un clima caliente, pero debemos dar un pasito hacia adelante", consideró, al reconocer que "Leao está mucho mejor, pero todavía no está en su máximo nivel, por lo que convertir goles es bueno porque le permite jugar más tranquilo".

"Necesitamos que todo el equipo siga mejorando", resumió Allegri, cuyo colega Paolo Vanoli tratará de lograr cierta continuidad tras las victorias obtenidas ante Udinese y Cremonese, sabiendo que Milan no es un rival cualquiera, pero obligado por la situación tras haber cosechado apenas 13 puntos en 18 fechas de la primera ronda que amenazan la permanencia en la máxima categoría.

Enfrente tendrá un rival que no perdió como visitante en el torneo, en el que Fiorentina pudo haber celebrado su tercera victoria en el Olímpico de Roma, pero terminó empatando 2-2 con una Lazio que igualó con un penal en el quinto minuto de descuento, golpe del que necesita recuperarse porque después de este partido chocará con Bologna, con Cagliari y con Napoli.

(ANSA).