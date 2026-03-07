Serie A: el mejor regalo

(di Emanuele Pastorella) (ANSA) - TURIN, 08 MAR - Juventus volvió a cantar victoria en el campeonato después de cuatro fechas al golear hoy por 4-0 a Pisa, uno de los colistas que parece condenado de antemano al descenso, y le hizo el mejor regalo al entrenador Luciano Spalletti en el día de su sexagésimo séptimo cumpleaños en el duelo que cerró la jornada de adelantos de la vigesimoctava fecha.

La "Vecchia Signora" despertó de su letargo y aplastó al equipo del sueco Oscar Hiljemark con cuatro goles en el segundo tiempo, convertidos por Andrea Cambiaso a los 54', el francés Khephren Thuram a los 65', el turco Kenan Yildiz a los 75' y el franco-marfileño Jeremie Boga en el tercer minuto adicionado por el árbitro Juan Luca Sacchi para alegría de los cerca de 40.000 aficionados presentes en el Allianz Stadium.

Alegría que compartió Spalletti al cortar una racha sin festejos que se extendía desde la goleada por 4-1 frente a Parma en la vigesimotercera fecha, tras la cual Juventus empató con Lazio y con Roma y perdió el Clásico de Italia frente a Inter y con Como.

Un Como que hoy despachó a Cagliari y escaló al cuarto puesto, que otorga el último boleto a la próxima Champions (iguala en puntos con Roma, que mañana visitará al Genoa, pero tiene peor diferencia de goles), objetivo del equipo turinés que marcha un punto por detrás de ambos y del cual dependerá la continuidad de Spalletti.

"No quiero hablar del futuro porque mi contrato no es lo que importa", afirmó el DT, feliz por estar "en el lugar correcto para celebrar mi cumpleaños con un regalo que me hacía falta y que no era otro que ver al plantel festejando junto con los aficionados al final de un partido.

Comandada en cancha por Yildiz, la figura de la cancha no solamente por su gol, Juventus volvió al triunfo, imprescindible, necesario, como reconoció el turco al afirmar: "Estoy contento por la victoria porque representa una certeza después de no haber sumado lo que esperábamos y merecíamos en los anteriores duelos. Yo sólo estoy para ayudar al equipo".

"Confiamos en poder alcanzar el cuarto puesto una vez más porque tenemos plantel para lograrlo y estamos obligados a lograr la clasificación a la próxima Champions", coincidió Thuram (hermano de Marcus, delantero de Inter), al reconocer que "siempre es lindo festejar un gol y porque hoy, además, era el regalo que le debíamos al Mister".

"Jugar en este estadio es un sueño y espero quedarme por mucho tiempo. Estoy feliz por la victoria porque veníamos de un período complicado", comentó Boga, que volvió a convertir como lo había hecho en el empate frente a Roma en la fecha anterior y hoy le puso la velita a la torta de cumpleaños que "sopló" un emocionado Spalletti.

Pasó más de un mes para que Juventus festeje la que fue su decimotercera victoria en el torneo y lo hizo ante un rival que resistió mientras pudo, se fue empatado al descanso, pero terminó cayendo.

Juventus estaba hambriento de revancha tras haber quedado eliminado en los "play-off" de la Champions después de haber arañado el milagro y de ver como se le escapaba la clasificación a octavos frente a Galatasaray.

En visitante estuvieron dos ex Juventus: el colombiano Juan Guillermo Cuadrado y el británico Samuel Iling-Junior, quienes saltaron al ruedo a los 60' y a los 76', respectivamente, en tanto que el chileno Felipe Loyola ingresó a la hora de juego.

En la tribuna se ubicó el croata Mario Mandzukic, que jugó en Juventus entre 2015 y 2020, festejó 44 goles y fue ovacionado por el público local.

Juventus no arrancó bien y pudo haber quedado en desventaja a los 4' de juego de no ser por Mattia Perin, que le dejó atragantado el grito de gol Stefano Moreo y evitó una situación que hubiese encendido los ánimos de una parcialidad que permaneció en silencio durante el primer cuarto de hora, hasta que apareció en acción Yildiz para indicarle el camino a sus compañeros.

De sus pies nacieron las situaciones que poco a poco fueron convirtiendo en protagonista también al brasileño Nicolas David Andrade, arquero del Pisa que pasó un sobresalto ante un remate apenas ancho de Thuram antes de entrar en acción para conjurar un cabezazo de Federico Gatti y un disparo del portugués Francisco Conceicao.

Las restantes situaciones de Juventus las dilapidó el canadiense Jonathan David, generando un murmullo que bajaba desde las gradas que pareció convencer a Spalletti de reemplazarlo por Boga en el entretiempo.

Eso le permitió adelantar en cancha al Yildiz, quien de inmediato confirmó que la decisión había sido acertada al enviar un centro al segundo palo, por donde ingresaba Cambiaso, que sólo debió empujar la pelota a la red para festejar su primer gol en este estadio en el campeonato.

Hiljemark también revolucionó a su plantel con los ingresos de Cuadrado (muy silbado por los fanáticos de Juventus por su paso por Inter) y de Loyola, pero los cambios no rindieron los frutos esperados.

Juventus volvió a celebrar con un pase de Manuel Locatelli que Thuram trocó por gol, después del cual corrió rumbo al bando de suplentes para sumarse al abrazo colectivo en torno a Spalletti.

Pero había más y llegó el tercero, que fue obra de Yildiz con un derechazo fulminante que no le dio opciones a Nicolas y le permitió reencontrarse con gol después de 41 días de "ayuno".

Una ventaja que encendió el entusiasmo del público, que terminó de "empacharse" con el gol de Boga en tiempo de descuento y ya empezó a pensar en el Derby della Mole que jugará en la última fecha en campo del Torino, dedicándole algunos cánticos alusivos.

Falta mucho para eso, pero hoy Juventus volvió al triunfo y se mantiene en carrera en la pelea por el pasaje a la Champions, objetivo que debe cumplir para asegurar la continuidad de un Spalletti que hoy podrá tener su fiesta en paz y en familia cuando regrese a casa tras esta victoria que celebró en cancha también el brasileño Gleison Bremer y desde el banco el colombiano Juan Cabal.

A Pisa le quedan por delante diez fechas que anticipan un "calvario" ante rivales encumbrados (como Napoli, Roma y Lazio) y otros que pelean también por una permanencia que, en su caso, dependerá de un "milagro" en una temporada en la que regresó a la elite del "Calcio", pero suma apenas un triunfo y 12 empates, habiendo sufrido hoy su decimoquinta derrota en el torneo.

