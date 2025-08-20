Serie A: El patrocinio de camisetas aumentó un 16%

A solo tres días del inicio de la temporada 2025-26 de la Serie A, la decimosexta edición del "Öndice de Patrocinios de Camisetas Sporteconomy" reveló que la primera división del "Calcio" llegó a 213 millones de euros durante la 2023-24 en materia del patrocinio de camisetas.

Pese a haber finalizado en el octavo puesto de la edición 2024-25 de la Serie A, el club Milan se mantiene firme como el más rico de Italia, con inversiones en patrocinios que totalizan 40,5 millones de euros.

A su vez, el reporte refiere que el patrimonio de la Serie A se mantiene de cara al inicio de la temporada 2025-26 por encima de los 218,9 millones de euros, lo que representa un aumento del 16% respecto del ciclo anterior, cuando registraba 184 millones de euros antes de la primera fecha del torneo.

El informe destaca además que el mercado de patrocinios de camisetas de la Serie A vuelve a estar en auge, confirmando su condición de inversión anticíclica por excelencia, es decir, puede utilizarse incluso durante recesiones económicas.

En la primera jornada, solo Roma y Lazio se arriesgarán a jugar sin un contrato de patrocinio principal, pero el club presidido por Claudio Lotito está trabajando para encontrar un socio de alta calidad capaz de garantizar una cifra de entre 7 y 10 millones de euros para la temporada.

En la Serie A, el valor promedio de inversión por marca es de 3,89 millones de euros (en comparación con los 3,17 millones de euros del año anterior), y solo 16 de los 56 patrocinadores superan este valor financiero.

Los clubes que se ubican en los primeros cinco puestos de esta lista (Milan, Inter, Juventus, Fiorentina y Sassuolo) representan 162 millones de euros, es decir, aproximadamente el 75% de las inversiones globales en patrocinio de camisetas.

A su vez, seis clubes tienen cuatro marcas en sus camisetas, el máximo permitido por la normativa vigente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC): Juventus, Udinese, Lecce, Cagliari, Torino y Parma.

Los tres principales patrocinadores de camisetas son: Fly Emirates (le paga 30 millones de euros al Milan), Betsson.sport (28 millones de euros al Inter) y Mediacom (25 millones de euros a Fiorentina).

Milan se sitúa en primer puesto por segundo año consecutivo con 40,5 millones de euros (5 millones más que antes del inicio de la Serie A), gracias a la inversión del gigante Emirates (30 millones de euros), de MSC Cruceros (5,5 millones de euros) como patrocinador de la manga, y Bitpanda (5 millones de euros) como sponsor en la parte posterior.

Por su parte, Inter recibe 38,5 millones de euros tras confirmar su compromiso con Betsson.Sport, una marca internacional de infoentretenimiento (patrocinador principal por 28 millones de euros anuales).

El club "neroazzurro", escolta del campeón Napoli en la edición 2024-25 de la Serie A, recibe 5 millones de euros de U-Power como patrocinador en el dorso de las camisetas, mientras que la marca de criptomonedas Gate.io paga 5 millones de euros por aparecer en las mangas.

La verdadera sorpresa de la temporada 2025-2026 será el regreso al tercer puesto de Juventus (37,5 millones de euros), octava la 2024-25, pero líder del ranking durante los 14 años anteriores.

La "Vecchia Signora" vuelve con la marca Jeep (invirtiendo 19 millones de euros esta temporada), mientras que el socio japonés Cygames fue confirmado como patrocinador para la parte trasera de la indumentaria con 6,5 millones de euros esta temporada.

A su vez, WhiteBit pagará 5 millones de euros por figurar en las mangas y Visit Detroit abonará 2 millones más como segundo patrocinador.

Finalmente, el campeón Napoli terminó en el sexto puesto y sigue buscando un patrocinador para las mangas de su camiseta, mientras recauda 10 millones de euros gracias a MSC Cruceros y al agua de Sorgesana.

Sorprendentemente, Cagliari entra en el "top 10" con 5,42 millones de euros en inversiones de patrocinio (región Cerdeña, Doppio Malto, Bet365scores y Banco di Sardegna).

Entre las novedades destaca el fuerte regreso de las apuestas, en forma de infoentretenimiento, para evitar infringir las estrictas normas del Decreto de Dignidad, que entró en vigor en otoño de 2019.

La temporada 2025-26 contará con cuatro marcas de infoentretenimiento visibles en las equipaciones de siete equipos de la Serie A: Bet365scores lidera el mercado con una inversión total de 38,5 millones de euros en cuatro contratos (Pisa, Udinese, Torino y Cagliari), seguida por Betsson.sport (Inter), AdmiralBet.news (Parma) y Betwayscores (Fiorentina).

