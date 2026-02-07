Serie A: Empate con sabor a poco

Más allá del resultado, que no le sirve a ninguno de los dos equipos, el duelo que animaron en el estadio Marcantonio Bentegodi no estuvo exento de emociones, pero los dos fallaron en la puntada final.

El fantasma del descenso sobrevuela tanto sobre ambos a pesar del golpe de timón que ensayaron tras las derrotas sufridas frente a Cagliari (4-0) y Sassuolo (3-1) en la fecha anterior y la permanencia suena casi a utopía.

Paolo Sammarco tomó las riendas de Hellas en reemplazo de Paolo Zanetti, en tanto que el sueco Oscar Hiljemark asumió en sustitución del también despedido Alberto Gilardino en Pisa, pero el cambio de aire no bastó para torcer la suerte.

El visitante, sin embargo, mostró algo más que el anfitrión, que lució en evidente dificultad física en un duelo en el que tanto Hellas como Pisa mantuvieron el sistema que tenían con sus anteriores entrenadores, pero con otros intérpretes.

Siete cambios por bando presentaron los equipos respecto de su anterior partido y la energía renovada permitió ver un choque con ritmo intenso, pero demasiada cautela por ambos lados y poco riesgo, con mucha disputa en el mediocampo y un juego mayoritariamente volcado a las jugadas de pelota detenida.

El miedo al error y la tensión por la crítica situación que atraviesan tanto Hellas como Pisa terminó siendo una mochila que ninguno de los dos logró quitarse y fue por alguna desinteligencia del rival que llegaron las situaciones de peligro.

En el arco visitante, defendido por Simone Scuffet, un tiro de esquina que encontró libre por el segundo palo a Gift Orban, pero el nigeriano dilapidó la ocasión al errarle al balón, aunque poco después se reivindicó y estrelló un remate en el poste con el arquero rival vencido.

El local jugaba un poco mejor a esas alturas, aunque no demasiado, gracias a una mejor técnica, ante un Pisa que se limitaba a defender con orden sin animarse a pasar al ataque, lo cual hizo que el primer período resultara por demás aburrido entre uno que no quiso y otro que no supo cómo.

En el complemento, los errores y la falta de ambición repitieron escenario, pero el cansancio comenzó a pasar factura y aparecieron algunos espacios. La falta de ideas atentó contra la posibilidad de abrir el marcador hasta la hora de juego, cuando Pisa se animó un poco más y llegó con un cabezazo de Stefano Moreo que Montipó alcanzó a desviar con la ayuda del poste.

El arquero local volvió a aparecer en escena para conjurar un remate de Antonio Caracciolo en el mejor momento de Pisa, que a esas alturas parecía tener más recursos que su rival, que se desordenó producto del cansancio y pasó algún otro sobresalto.

Por suerte para Hellas, Montipó volvería a aparecer en escena para rechazar un remate del danés Henrik Meister, por cierto no muy acertado, en la última situación de riesgo para romper el cero entre dos equipos que parecen haber protagonizado un anticipo de lo que podría ser un duelo de Serie B en la próxima temporada.

El colombiano Daniel Mosquera ingresó a los 81' en el equipo local, mientras que el chileno Felipe Loyola dejó la cancha a los 74' en la visita, que mantuvo en el banco de suplentes al colombiano Juan Cuadrado, apenas recuperado de una lesión.

Así las cosas, tanto Hellas como Pisa cosechan ahora 15 unidades que los dejan a dos de distancia de Fiorentina, que los precede y mañana recibirá al Torino en otro de los adelantos, mientras que Lecce, hoy por hoy a salvo del descenso, se ubica a tres y parece ser la "última playa" para evitar el descenso. (ANSA).