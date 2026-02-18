Serie A: Empate con sabor a poco

(di Francesca Cozzi) (ANSA) - MILAN, 18 FEB - Milan y Como empataron 1-1 en un partido pendiente de la vigesimocuarta fecha, resultado que ambos lamentan porque el equipo de Massimiliano Allegri, que terminó expulsado, quedó a siete puntos del líder Inter y el del español Cesc Fabregas, si bien desplazó del sexto puesto a Atalanta y se metió en zona de clasificación a la Conference League, había arrancado ganando en San Siro con gol del argentino Nico Paz.

Noveno gol en el torneo para el talentoso juvenil, que hoy a los 32' volvió a celebrar después de tres partidos sin festejos y que escolta ahora a su compatriota Lautaro Martínez en la tabla de artilleros que lidera el capitán de Inter con 14 tantos, aunque no fue suficiente para darle a Como la victoria porque el portugués Rafael Leao empató a los 54' y llegó a ocho en el torneo.

En tablas terminó un partido que prometía más de lo que ofreció y fue presenciado por unos 75.000 aficionados en el Giuseppe Meazza, que también es la "casa" de un Inter que más o menos a la misma hora sufrió un sorpresivo traspié frente a Bodo Glimt por 3-1 como visitante en el partido de ida de los "play-off" por un pasaje a los octavos de final de la Champions, pero al menos mantiene a distancia a su clásico rival en el campeonato.

Pudo ser peor para Milan también tras el error cometido por el arquero francés Mike Maignan, que suele salvarlo de situaciones bastante complicadas, y que aprovechó Paz para reencontrarse con el gol y poner en ventaja al visitante, revelación de este y del anterior torneo que llegaba precedido por una imprevista derrota como local frente a Fiorentina, que hoy está en zona de descenso.

"Jugar bien no significa ganar siempre. Si fuese así, el fútbol se explicaría de otra manera", advertía Fabregas en la previa al recordar que el suyo es "un plantel muy joven, al igual que el club, y todavía no está listo para pelear por el 'scudetto'. Hay un largo camino que recorrer todavía, pero suceda lo que suceda, ganando o perdiendo, mi mensaje siempre será el mismo".

Hoy no fue Maignan, sino Leao, el intermitente delantero portugués, el que salvó a Milan del incendio tras una gran asistencia del suizo Ardon Jashari para sumar al menos el noveno empate en el certamen ante un rival de cuidado al que enfrentó tras derrotar a domicilio y con una dosis de suspenso a Pisa, uno de los colistas junto con Hellas Verona, en la fecha anterior.

Con el estadounidense Christian Pulisic, que también celebró ocho goles en el torneo, ingresando por Leao en los minutos finales y con el francés Christopher Nkunku, que decepcionó con su actuación, Milan no la tuvo fácil ante un Como que suele hacerse dueño del balón y que sin dudas luchará hasta el final por un lugar en la próxima Champions, pues con 42 puntos marcha a cinco de distancia de una Roma que se está asegurando el cuarto y último pasaje.

Dos equipos que prometían emociones, ofrecieron bastante poco al menos en la primera media hora, con escasas situaciones de riesgo frente a las vallas defendidas por Maignan y por su compatriota Jean Butez, con mucha disputa en la mitad de la cancha, aunque fue el visitante el que llegó por primera vez con opciones de abrir el marcador y lo hizo con un gol del kosovar Mergim Vojvoda, aunque en posición adelantada, a los 25'.

Una situación que pareció despertar a ambos equipos del letargo y a la que respondió Leao, que volvía al once titular de Milan después del descanso que le concedió Allegri para que termine de recuperarse, pero que resolvió con un remate que no le trajo demasiadas dificultades a Butez y refrendó que no atraviesa un gran momento jugando en una posición en la que no parece sentirse cómoda y lo hace lucir lejos de aquel que fue en el arranque de la temporada.

Sí tuvo dificultades, pero por su propia responsabilidad, Maignan, quien intentó reanudar el juego con un pase a un compañero distraído que logró interceptar el siempre atento Paz, quien como para que doliera más el error definió con un remate entre las piernas del aquero francés, que había sido figura en la victoria por 3-1 frente a Como del 15 de enero.

Fue cuando chocaron en la decimosexta fecha en un partido que también fue postergado en su momento por la participación del "rossonero" en la Supercopa de Italia disputada en Riad, aunque este poco se pareció a aquel triunfo de Milan, que intentó reaccionar con un remate del anglo-canadiense Fikayo Tomori que obligó a Butez a esforzarse para desviar la pelota al tiro de esquina.

Maignan se reivindicó a los 39' ante un disparo a quemarropa de Sergi Roberto en la última jugada para destacar de ese primer período, en tanto que en el complemento Como buscó sostener la ventaja presionando arriba, aunque a veces con demasiada vehemencia, como la que mostró Paz en una falta sobre Nkunku que le valió una tarjeta amarilla que lo hará perderse el partido del sábado frente a Juventus.

Para cambiar la inercia del duelo, Allegri realizó algunas modificaciones en el equipo que incluyeron el ingreso del alemán Niclas Fllkrug por Nkunku, pero fue Jashari la llave del gol del empate, cuando con un pase de larga distancia y muy preciso le permitió a Leao superar a Butez y dejar una imagen distinta a la que había mostrado hasta ese momento y al público de Milan explotar en un único grito de alegría.

La igualdad sacó de la "zona de confort" a Como y revitalizó a Milan, que fue por más y tuvo una chance para pasar a ganar con un cabezazo desviado del ingresado francés Youssouf Fofana primero y luego con otro de Leao que sacudió el travesaño en un tiro de esquina, aunque el portugués estaba en posición adelantada.

Algunos cruces entre los integrantes de los bancos de suplentes calentaron los ánimos y Allegri, a quien le cuesta mantener la calma en esas situaciones, se acercó demasiado al de rival y terminó expulsado, al igual que Davide Cattaneo, "team manager" del visitante, quienes terminaron viendo desde afuera un partido en el que los dos equipos intentaron ir por la victoria, pero terminaron repartiendo puntos.

Milan, que mantuvo en el banco al ecuatoriano Pervis Estupiñán, quedó con sabor a poco porque ve alejarse cada vez más a Inter en la cima, mientras que Como, que contó con el también argentino Máximo Perrone en el once inicial, se llevó algo de San Siro, pero no tuvo revancha y encima perderá a Paz en el duelo del sábado en Turín ante una Juventus que lo precede en la tabla por cuatro puntos de ventaja. (ANSA).