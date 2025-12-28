Serie A: Empate entre Bologna y Sassuolo

Giovanni Fabbian abrió el marcador a los 47' para Bologna, pero el bosnio Tarik Muharemovic estableció a los 63' el empate definitivo para Sassuolo, que ahora aparece décimo con 22 puntos, la misma cantidad que Atalanta y Udinese.

A su vez, Bologna, que alineó al colombiano Jhon Lucumí e incluyó a los argentinos Santiago Castro y Benjamín Domínguez (amonestado) a los 70 y 71', respectivamente, quedó séptimo con 26 unidades.

Sin embargo, Bologna tiene pendiente su duelo de la fecha 16 contra Hellas Verona, antepenúltimo con 12 puntos, un partido previsto el jueves 15 de enero de 2026, cuando se completará la jornada con la visita del Milan (35) al Como (27), mientras que un día antes Napoli (34) será local del Parma (17) e Inter (33) recibirá al Lecce (16).

Partidos.

Sábado.

Parma 1 - Fiorentina 0.

Lecce 0 - Como 3.

Torino 1 - Cagliari 2.

Udinese 1 - Lazio 1.

Pisa 0 - Juventus 2.

Domingo.

Milan 3 - Hellas Verona 0.

Cremonese 0 - Napoli 2.

Bologna 1 - Sassuolo 1.

Más tarde.

Atalanta-Inter.

Lunes.

Roma-Genoa.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Milan 35 16 10 5 1 27 13.

Napoli 34 16 11 1 4 24 13.

Inter 33 15 11 0 4 34 14.

Juventus 32 17 9 5 3 23 15.

Roma 30 16 10 0 6 17 10.

Como 27 16 7 6 3 22 12.

Bologna 26 16 7 5 4 24 14.

Lazio 24 17 6 6 5 18 12.

Atalanta 22 16 5 7 4 20 18.

Sassuolo 22 17 6 4 7 22 21.

Udinese 22 17 6 4 7 18 28.

Cremonese 21 17 5 6 6 18 20.

Torino 20 17 5 5 7 17 28.

Cagliari 18 17 4 6 7 19 24.

Parma 17 16 4 5 7 11 18.

Lecce 16 16 4 4 8 11 22.

Genoa 14 16 3 5 8 16 24.

Verona 12 16 2 6 8 13 25.

Pisa 11 17 1 8 8 12 24.

Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28.

Máximos goleadores.

- Con 8 goles: Lautaro Martínez (Inter) y Christian Pulisic (Milan).

- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu (Inter); Nico Paz (Como); Kenan Yildiz (Juventus) y Rasmus Hojlund (Napoli).

- Con 5: Federico Bonazzoli (Cremonese); Rafael Leao (Milan); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora (Fiorentina); Nikola Vlasic (Torino) y Keinan Davis (Udinese).

Próxima fecha.

Viernes 2 de enero.

Cagliari-Milan.

Sábado 3 de enero.

Como-Udinese.

Genoa-Pisa.

Sassuolo-Parma.

Juventus-Lecce.

Atalanta-Roma.

Domingo 4 de enero.

Lazio-Napoli.

Fiorentina-Cremonese.

Hellas Verona-Torino.

Inter-Bologna. (ANSA).