Serie A: "Empate merecido", Runjaic

Una igualdad con sabor a victoria para el equipo de Friuli que dejó conforme a su entrenador porque "demostramos que éramos capaces de reaccionar después de una derrota como la que sufrimos en Florencia", el pasado fin de semana por 5-1 ante una colista Fiorentina que celebró así su primera victoria en el torneo y hoy cayó por 1-0 frente a Parma.

"Es un punto importantísimo porque es la primera vez que logramos remontar un partido en la agonía durante mi gestión", destacó Runjaic, al reiterar que "mi equipo hoy no merecía perder, pero el fútbol tiene estas cosas y no siempre resulta justo".

"El empate llegó gracias a la energía que nos transmitieron con su aliento nuestros aficionados, a quienes queríamos regalarle un triunfo después de aquella derrota en Florencia. El punto vale por la calidad del rival que afrontamos y ahora debemos enfocarnos en Como", próximo rival de Udinese que hoy goleó por 3-0 a Lecce a domicilio.

"Estamos en el buen camino a pesar de que tenemos algunos altibajos en el rendimiento", concluyó el alemán al final del duelo en el que, según Lazio, Udinese empató con un gol que debió ser invalidado por el árbitro Andrea Colombo, quien con la ayuda del VAR lo convalidó al descartar una supuesta mano previa del británico Keinan Davis, autor del mismo.

"Parece ser que siempre se equivocan en contra nuestro y es una situación que se repite y resulta difícil de entender", afirmó el club de la capital en un comunicado emitido apenas finalizado el partido en el que expresó su "amargura" y reclamó "más respeto y uniformidad de criterios a la hora de juzgar jugadas similares" a la que hoy le generó "un importante daño económico a la entidad y a la pasión y el sacrificio de nuestros aficionados". (ANSA).