Serie A: Enfocado en el "scudetto"

El estadio Giuseppe Meazza, escenario en el que buscaba remontar su llave y terminó sufriendo su segunda derrota frente al sorprendente equipo noruego, que lo había superado en el duelo de ida, el "nerazzurro" del rumano Cristian Chivu saldrá al ruedo con el foco puesto exclusivamente en reconquistar el "scudetto"

Un título que alzó por vigésima y última vez hace dos temporadas de la mano de Simone Inzaghi y que ahora tratará de arrebatarle al Napoli de Antonio Conte en un campeonato en el que le sacó 14 puntos de ventaja al defensor de la corona, que mañana visitará al colista Hellas Verona, y diez al escolta Milan

Ventaja que buscará aumentar ante un Genoa que al mando de Daniele De Rossi pelea por la permanencia porque en la próxima jornada Inter chocará con el Milan de Massimiliano Allegri en un "Derby della Madonnina" que podría empezar a definir la lucha por el título cuando restarán otras diez fechas para el final

Pero el camino se hace paso a paso y el primero será frente a Genoa, que llega entonado por la goleada por 3-0 que le propinó en el Luigi Ferraris a un Torino al que dejó más complicado, aunque ambos marchan a tres puntos de distancia del antepenúltimo Lecce, de Fiorentina y de Cremonese, dos equipos que lo separan de aquel

Los 13 triunfos logrados por Inter en las últimas 14 fechas (empató el restante), siete de ellos consecutivos, no son un buen antecedente para "Grifone", así como tampoco los 62 goles que lo convierten en el equipo con la delantera más efectiva del torneo por escándalo (43 festejó Juventus, que lo secunda en ese rubro)

De ese total, 14 goles los celebró el capitán argentino Lautaro Martínez, ausente por lesión en el triunfo frente a Lecce y en la revancha de la Champions (se lesionó la pierna izquierda en el duelo de ida con Bodo Glimt), así como probablemente en el clásico con Milan, pues se prevé que regrese tras el receso por los repechajes mundialistas

El francés Marcus Thuram, que formaría dupla ofensiva con su compatriota Ange-Yoan Bonny (Francesco Pio Esposito inciaría en el banco), intentará disimular esa ausencia, que se suma a la del suspendido Alessandro Bastoni, aunque no serían los únicos cambios propuestos por Chivu para equilibrar energías

Con el suizo Yann Sommer en el arco, el alemán Yann Bisseck, Francesco Acerbi y el suizo Manuel Akanji integrarían la zaga junto con los brasileños Luis Henrique y Carlos Augusto por los laterales. El armenio Henrikh Mkhitaryan, el polaco Piotr Zielinski y el bosnio crota Petar Sucic conformarían el mediocampo en el que Federico Dimarco faltaría para tomarse un descanso

Más allá de los cambios, Inter tiene nombres como para poner en guardia a cualquier rival y De Rossi lo reconoce al advertir que "si ellos juegan al 100 por ciento, probablemente nos ganen porque son más fuertes que nosotros, pero no podemos sentirnos derrotados de antemano porque no estamos en condiciones de resignar nada y esta casaca así lo demanda"

Al aludir al triunfo previo ante Torino, el DT de Genoa explicó que "cuando veníamos de perder tres partidos seguidos, le pedí al plantel que mantuviera la calma, lo mismo que cuando nos tocó care habiendo jugado bien. Esto no significa ser indiferente y por eso también le pido a mis jugadores que no se resignen a la mediocridad, que en este caso sería aceptar como un hecho que perder con Inter en Milán es lo normal"

"Inter sigue siendo un equipo fuerte, más allá de su eliminación en Champions, lo que representa sólo un objetivo menos para ellos. Pero los demás siguen vivos y lo hacen todavía más peligroso porque llegará herido a este partido y son el mejor equipo del campeonato", completó De Rossi, que trabajó en la semana especialmente en las jugadas de pelota parada, el punto fuerte del equipo de Chivu

El mexicano Johan Vásquez será uno de los encargados de mantener alta la tensión para evitar sorpresas, mientras que el brasileño Junior Messias aguardará su turno en el banco de suplentes en un partido arbitrado por Michael Fabbri que cerrará la jornada de adelantos en una fecha que ponían en marcha hoy Parma y Cagliari y por la que mañana chocarán también Como y Lecce. (ANSA)