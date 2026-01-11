Serie A: entretenido empate entre Inter y Napoli

Federico Dimarco abrió el marcador a los 10' para Inter, pero McTominay igualó a los 27' y repitió a los 81' para Napoli, luego que el turco Hakan Calhanoglu volviera a adelantar al "neroazzurro" a los 73', con un penal.

El árbitro Daniele Doveri, a instancias del VAR, sancionó el penal convertido por Calhanoglu luego de la falta del kosovar Amir Rrahmani sobre el armenio Henrikh Mkhitaryan, que estrelló un derechazo contra un palo en el tercer minuto adicionado del complemento.

La decisión de Doveri de sancionar el penal generó la ira del DT del Napoli, Antonio Conte, quien se fue expulsado a los 71' gritando "vergenza" y pateando un balón tras protestar enfáticamente antes del segundo gol del Inter de su colega rumano Cristian Chivu.

Inter, que alineó al argentino Lautaro Martínez (sustituido a los 88') y al brasileño Luís Henrique (su compatriota Carlos Augusto ingresó a los 88'), sigue como único líder del torneo, ahora con 43 puntos, tres más que Milan, que sólo igualó 1-1 con Fiorentina (14).

"Hablo del partido y de los dos equipos fuertes. Hay decepción, pero nunca es fácil contra un equipo fuerte que te pone en apuros. Nos faltó la claridad para llegar hasta el final, pero también tenemos rivales fuertes", respondió Chivu al ser consultado sobre la ausencia de triunfos del Inter en 14 duelos directos.

"Me llevo la actitud, las ganas de ir siempre hacia adelante, incluso a veces exagerando. Ajustamos algo durante el partido, al final terminó en empate, y creo que el empate fue justo dado lo que vimos", opinó el DT rumano en diálogo con la cadena DAZN.

"Seguimos decepcionados, pero se vieron dos equipos fuertes que elevaron el nivel de la Serie A. Será una batalla punto a punto, hay 4 o 5 equipos, ni siquiera sé cuántos puntos llevamos de ventaja", aseguró Chivu.

Inter y Napoli tienen un partido pendiente de la fecha 16 al igual que Milan y Bologna, los otros animadores de la Supercopa de Italia 2025 que registró la coronación del equipo partenopeo, que en la final disputada en Riad venció por 2-0 al "rossoblú", campeón de la Copa Italia 2024-25 tras superar en la definición al rojinegro.

El "neroazzurro", escolta del Napoli en la Serie A pasada, recibirá al Lecce (decimosexto con 17 puntos) el miércoles 14, cuando el equipo partenopeo será local contra Parma (21), mientras que la jornada concluirá el día siguiente, cuando Bologna (27) visitará al Hellas Verona (13) y Milan al Como (34).

El brasileño Juan Jesús (amonestado) jugó todo el partido para Napoli, que completa el podio con 39 unidades, la misma cantidad que Roma y tres más que Juventus, que mañana recibirá al Cremonese (22) en el cierre de la jornada.

"Suele hacerlo cuando le muestran la roja: esperemos que no vuelva a ocurrir", confió Cristian Stellini, asistente de Conte, sobre la expulsión del DT del Napoli, al reemplazarlo en la entrevista post partido con DAZN.

"El DT fue expulsado otras veces y decidió no venir a hablar tras la tarjeta roja. esperemos que no vuelva a ocurrir, porque significaría que no lo expulsarían. Y eso nos alegra a todos", explicó Stellini.

"Yo no me detendría en el episodio del penal. La reacción de Conte estuvo relacionada con el gol recibido, no con el incidente en concreto. Ha sido una semana complicada, y tendríamos que repasar lo ocurrido, y no queremos hacerlo", reconoció Stellini, quien elogió "el gran despliegue de carácter y juego del equipo" en el Giuseppe Meazza.

"Iría más allá del penal y hablaría de la excelente actuación del Napoli. Es una actuación que nos da mucha confianza y fuerza. Hemos demostrado que merecemos el título de campeones de Italia. Estamos muy satisfechos con la reacción que hemos recibido", insistió Stellini.

"Estamos en excelente forma física. No tenemos mucha rotación, necesitamos paciencia. Gracias a eso, podremos mejorar el impacto físico, que ya fue fuerte hoy. El equipo se merecía plenamente el empate, y estamos satisfechos con su carácter, personalidad y calidad", concluyó el asistente de Conte. (ANSA).