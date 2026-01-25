Serie A: Entretenido empate entre Roma y Milan

El belga Koni De Winter abrió el marcador a los 62' para Milan al cabecear un centro desde la izquierda del croata Luka Modric, pero Lorenzo Pellegrini igualó a los 74' para Roma con el penal que el árbitro Andrea Colombo sancionó por una mano de Davide Bartesaghi al bloquear dentro del área al turco Zeki Celik.

Con este resultado, Roma, que alineó al brasileño Wesley y a los argentinos Matías Soulé (sustituido a los 85') y Paulo Dybala (reemplazado a los 69' por Pellegrini), quedó en el cuarto puesto con 43 puntos, la misma cantidad que Napoli, que cayó por 3-0 con Juventus (42).

Por su parte, Milan se mantiene solo en el segundo puesto del campeonato, ahora con 47 unidades, cinco menos que el líder Inter, que el pasado viernes 23 goleó por 6-2 al colista Pisa (14) en el inicio de la jornada.

Partidos.

Viernes.

Inter 6 - Pisa 2.

Sábado.

Como 6 - Torino 0.

Fiorentina 1 - Cagliari 1.

Lecce 0 - Lazio 0.

Domingo.

Sassuolo 1 - Cremonese 0.

Atalanta 4 - Parma 0.

Genoa 3 - Bologna 2.

Juventus 3 - Napoli 0.

Roma 1 - Milan 1.

Lunes.

Hellas Verona-Udinese.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 52 22 17 1 4 50 19.

Milan 47 22 13 8 1 35 17.

Roma 43 22 14 1 7 27 13.

Napoli 43 22 13 4 5 31 20.

Juventus 42 22 12 6 4 35 17.

Como 40 22 10 7 4 37 16.

Atalanta 35 22 9 8 5 30 20.

Bologna 30 22 8 6 8 32 27.

Lazio 29 22 7 8 7 21 19.

Sassuolo 26 22 7 5 10 24 28.

Udinese 26 21 7 5 9 22 33.

Cagliari 25 22 6 7 9 24 31.

Genoa 23 22 5 8 9 25 31.

Cremonese 23 22 5 8 9 20 29.

Parma 23 22 5 8 9 14 26.

Torino 23 22 6 5 11 21 40.

Lecce 18 22 4 6 12 13 29.

Fiorentina 17 22 3 8 11 24 34.

Verona 14 21 2 8 11 17 34.

Pisa 14 22 1 11 10 12 37.

Máximos goleadores.

- Con 12 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como) y Kenan Yildiz (Juventus).

- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter) y Riccardo Orsolini (Bologna).

- Con 6: Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese); Mateo Pellegrino (Parma); Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona) y Rolando Mandragora (Fiorentina).

- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Federico Dimarco y Ange-Yoan Bonny (Inter); Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa) y Stefano Moreo (Pisa).

Próxima fecha.

Viernes 30.

Lazio-Genoa.

Sábado 31.

Pisa-Sassuolo.

Napoli-Fiorentina.

Cagliari-Hellas Verona.

Domingo 1 de febrero.

Torino-Lecce.

Como-Atalanta.

Cremonese-Inter.

Parma-Juventus.

Lunes 2.

Udinese-Roma.

Martes 3.

Bologna-Milan. (ANSA).