Serie A: "Era importante ganar", Allegri

"En el primer tiempo, Pisa corrió mucho y se defendió bien, pero después del primer gol prácticamente no sufrimos peligro en nuestro arco", agregó el técnico "rossonero", al admitir que el penal malogrado por el ingresado alemán Niclas Fllkrug "nos hizo bajar la intensidad".

Por suerte para él y para Milan apareció en escena el eterno croata Luka Modric para sentenciar sobre el final un partido en el que el chileno Felipe Loyola, apenas arribado al club, sentenció el empate parcial y festejó su primer gol con la casaca de Pisa.

"¨Modric? Tenemos suerte de que juegue para nosotros. No existen más adjetivos para describirlo. Es un campeón y sigue siendo decisivo, como volvió a serlo esta tarde y como lo fue tantas otras veces", lo elogió Allegri, según el cual los nueve días de descanso no facilitaron las cosas, sino todo lo contrario.

Consultado sobre qué hará mañana en el Día de los enamorados (San Valentín), Allegri se distendió y respondió con una sonrisa: "Para mí ya pasó", dijo al aludir a su divorcio de Gloria Patrizi en 1998 y a su posterior relación con Ambra Angiolini que terminó en 2021.

"Bromas aparte, pasaré el día en familia y veré el Clásico entre Inter y Juventus. Es mi trabajo", aclaró, mientras el mediocampista Samuele Ricci, jugador de Milan oriundo de Pisa afirmaba: "Fue emocionante jugar en casa frente a tantos amigos con una casaca tan importante".

El danés Oscar Hiljemark, que había debutado como técnico de Pisa en reemplazo de Alberto Gilardino con un empate sin goles ante el también colista Hellas Verona en la fecha anterior, no podía ocultar su decepción por esta nueva derrota que compromete seriamente las opciones de su equipo de mantener la categoría.

"Creo que jugamos un partido tácticamente perfecto en el que cometimos apenas tres errores en los 90', con los dos goles de Milan y el penal en contra, pero estoy satisfecho con el rendimiento del equipo ante un rival como Milan, al que supimos contener durante varios pasajes, más allá de que el resultado no fue el esperado", agregó.

"Por eso, en el vestuario felicité a mis jugadores. Llegué al club con la misión de salvar a Pisa del descenso y no he cambiado de idea. Creo que con esta actitud podemos lograrlo.

Ahora tenemos que prepararnos para el partido con Fiorentina, que será clave porque, además, es un derby", concluyó. (ANSA).