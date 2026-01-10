Serie A: "Esta es la actitud", Gilardino

El técnico de Pisa reconoció que su equipo necesita seguir mejorando para ilusionarse con mantener la categoría y que hoy, más allá del carácter, "cometió algunos errores en los goles del rival", pese a los cuales "mostró convicción" y "debe avanzar un paso a la vez, partido a partido y semana a semana para salvarse del descenso en un campeonato en el que celebró apenas un triunfo en su regreso a la máxima categoría.

"Hoy reiniciamos desde cero", destacó Gilardino al aludir a la vigésima fecha que puso en marcha la segunda ronda del torneo con dos adelantos, uno de ellos el que su equipo animó en el Bluenergy Stadium y en cuyo segundo tiempo -afirmó- sufrimos una situación de riesgo con un tiro en el palo, pero mantuvimos el control del partido, razón por la cual el empate me pareció justo".

"Cometimos dos errores evitables en los goles del rival, aunque en líneas generales jugamos un partido sólido", dijo por su parte su colega alemán Kosta Runjaic, al lamentar no haber podido ganar en "un partido que jugamos para ganar", aunque reconoció que "un punto siempre es mejor que nada" tras haber disputado "tres partidos en una semana", explicó al aludir a la derrota por 1-0 frente a Como del sábado pasado y al triunfo por 2-1 ante Torino el miércoles.

Udinese chocará en la próxima con el líder Inter, que mañana recibirá al campeón Napoli, un duelo en el que Runjaic no podrá contar con Nicoló Zaniolo, a pesar de lo cual no se mostró preocupado porque -dijo- "tenemos soluciones para reemplazarlo" y anticipó que podría jugar con una defensa integrada por cuatro jugadores porque "con Inter no tendremos la posesión de la pelota". (ANSA).