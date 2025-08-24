Serie A: Exitoso debut de Juventus ante Parma

El canadiense Jonathan David (59') y el serbio Dusan Vlahovic (84') anotaron los goles de Juventus, que terminó el partido con un hombre menos por la expulsión de Andrea Cambiaso, expulsado a los 83'.

A su vez, Gianluca Scamacca (50') fue el responsable de evitar que Atalanta perdiera como local ante Pisa, que se había puesto en ventaja a los 26' mediante un gol en contra del sueco Isak Hien en su retorno a la Serie A después de 34 años.

Resultados.

Sábado.

Sassuolo 0 - Napoli 2.

Genoa 0 - Lecce 0.

Roma 1 - Bologna 0.

Milan 1 - Cremonese 2.

Domingo.

Cagliari 1 - Fiorentina 1.

Como 2 - Lazio 0.

Atalanta 1 - Pisa 1.

Juventus 2 - Parma 0.

Lunes.

Udinese-Hellas Verona.

Inter-Torino.

Próxima fecha.

Viernes 29.

Cremonese-Sassuolo.

Lecce-Milan.

Sábado 30.

Bologna-Como.

Parma-Atalanta.

Napoli-Cagliari.

Pisa-Roma.

Domenica 31.

Genoa-Juventus.

Torino-Fiorentina.

Inter-Udinese.

Lazio-Hellas Verona. (ANSA).