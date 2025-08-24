Serie A: Exitoso debut de Juventus ante Parma
Atalanta apenas empató con Pisa
El canadiense Jonathan David (59') y el serbio Dusan Vlahovic (84') anotaron los goles de Juventus, que terminó el partido con un hombre menos por la expulsión de Andrea Cambiaso, expulsado a los 83'.
A su vez, Gianluca Scamacca (50') fue el responsable de evitar que Atalanta perdiera como local ante Pisa, que se había puesto en ventaja a los 26' mediante un gol en contra del sueco Isak Hien en su retorno a la Serie A después de 34 años.
Resultados.
Sábado.
Sassuolo 0 - Napoli 2.
Genoa 0 - Lecce 0.
Roma 1 - Bologna 0.
Milan 1 - Cremonese 2.
Domingo.
Cagliari 1 - Fiorentina 1.
Como 2 - Lazio 0.
Atalanta 1 - Pisa 1.
Juventus 2 - Parma 0.
Lunes.
Udinese-Hellas Verona.
Inter-Torino.
Próxima fecha.
Viernes 29.
Cremonese-Sassuolo.
Lecce-Milan.
Sábado 30.
Bologna-Como.
Parma-Atalanta.
Napoli-Cagliari.
Pisa-Roma.
Domenica 31.
Genoa-Juventus.
Torino-Fiorentina.
Inter-Udinese.
Lazio-Hellas Verona. (ANSA).
