Serie A: "Falta mucho aún", Chivu

Por eso la cautela expresada por el entrenador "nerazzurro", que le atribuyó "todo el mérito por esta victoria a los jugadores", de los cuales dijo "son un grupo de muchachos fantásticos que dejan todo física y mentalmente, entienden los momentos y compiten en todos los frentes", afirmó al aludir a la participación de Inter también en la Copa Italia y en la Champions League.

En semifinales de Copa Italia, su equipo chocará en partidos de ida y vuelta con el Como del español Cesc Fabregas (en condición de visitante el 3 de marzo y como local en la revancha del 22 de abril), mientras que en el torneo continental jugará el martes la revancha con Bodo Glimt, que lo superó por 3-1 en el duelo de ida de los "play-off".

Será en un choque decisivo por el pasaje a octavos de final en San Siro, "un partido fundamental", según Chivu, que podrá prepararlo en estos días que quedan con la tranquilidad de saber que su equipo lidera con bastante margen el campeonato italiano, a pesar de lo cual mantiene los pies sobre la tierra.

"Estoy tranquilo. Parecería que no paramos de viajar. Ayer estábamos preparando este partido con Lecce y viajamos. Ahora volvemos para preparar la revancha con Bodo Glimt después de haber viajado también a Noruega", destacó al explicar que la fórmula en ese escenario es "pensar partido a partido y podemos ganar, pero también perder".

"Sin Lautaro (Martínez, capitán y goleador del equipo lesionado ante Bodo Glimt, Ndr), sin Nicoló Barella y sin (el turco) Hakan Calhanoglu pudimos mantener el nivel que veníamos teniendo", destacó al explicar que "este es un plantel de 24 jugadores más los juveniles que se suman y eso nos da mucho margen. Todos son importantes y cada cual aporta lo suyo. Estamos unidos y confiados", resumió.

"El martes saldremos a buscar el partido, que debemos jugar con intensidad y con la idea de que podemos dar vuelta la llave. En el partido de ida tuvimos buenos momentos, metimos dos remates en los postes, pero tuvimos algunas desatenciones que nos costaron caro. Deberemos estar muy atentos en la revancha", advirtió.

Rendido ante el poderío de Inter lucía Eusebio Di Francesco, técnico de un Lecce que resistió frente al líder hasta los últimos 15 minutos, pero no pudo evitar una derrota que lo deja nuevamente con chances de caer en zona de descenso si Fiorentina, penúltima y a la que precede por tres puntos, derrota mañana al colista Pisa en Florencia.

"Inter fue demasiado para nosotros hoy, pero me voy conforme porque el equipo dejó todo lo que tenía en la cancha. Lo único para lamentar fue que no supimos atacarlo. Pudimos haberlo hecho mejor, pero enfrentamos a uno de los mejores equipos de Europa y nos ganaron con dos goles en jugada de pelota parada", explicó.

Di Francesco agradeció los aplausos del público al final del partido y a pesar de la derrota y dijo que "son producto de que los aficionados vieron dejar todo al equipo y lo premiaron. No hay nada que reclamarle a los jugadores y estoy orgulloso porque mostraron carácter. Es importante, pero debemos volver a sumar puntos desde el próximo partido", dijo al aludir al que Lecce jugará como visitante el próximo sábado frente a Como. (ANSA).