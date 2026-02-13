Serie A: fecha de "Clásico"

"Las chances de pelear por el scudetto son prácticamente nulas, pero queremos ganarle a Inter", resumió el brasileño Gleison Bremer, al aludir a la distancia que separa a ambos equipos en un torneo en el que Inter manda con ocho puntos de ventaja sobre su clásico rival Milan, que tiene un partido pendiente con Como, que recuperará el miércoles.

Un partido que se postergó porque debían enfrentarse en el Giuseppe Meazza, que fue escenario de la ceremonia inaugural principal de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina que hoy por hoy acaparan la atención de los aficionados italianos, que sin dudas estarán pendientes mañana del Clásico en San Siro.

"Un estadio siempre complicado", reconoce Bremer en la previa al destacar que el técnico de Juventus, Luciano Spalletti, "es un entrenador con mucha experiencia que está haciendo un gran trabajo, pero todavía falta mucho y debemos mantener los pies sobre la tierra" en la búsqueda del objetivo de clasificarse a la próxima Champions.

"Spalletti es un poco filósofo. Habla de todo no sólo con respeto por el juego. Está pendiente de muchos aspectos, incluido el mental", explicó el brasileño, mientras que su capitán Manuel Locatelli consideró que a Juventus "le falta todavía un poco de madurez, un aspecto que explica en gran medida la distancia de 12 puntos que nos separa de Inter".

"Hubo partidos que no pudimos o no supimos ganar, pero estamos en el buen camino y sabemos cómo hacer daño. Tenemos margen para seguir creciendo porque somos un plantel joven", explicó el mediocampista, al reconocer la trascendencia de este clásico "a nivel mundial".

"Es un partido que se decidirá por detalles. Inter es un gran equipo, pero estamos preparados", concluyó Locatelli, quien consultado sobre la designación del árbitro Federico La Penna, respondió: "No me siento capaz de dar consejos en cuestiones que no me competen y no quiero entrar en polémicas".

"Tengo una buena relación con todos los árbitros, suelo conversar con ellos en la cancha y sé que pueden cometer errores, como nosotros, pero lo importante es que siempre den lo máximo, como lo están haciendo", concluyó Locatelli, al frente de un plantel que recibió hoy la visita de John Elkann, miembro de la familia Agnelli, propietaria de Juventus.

Fue durante el último entrenamiento previo al Clásico (Juventus visitará el martes a Galatasaray el partido de ida de los "play-off" por un pasaje a octavos en la Champions), tras el cual conversó con Spalletti, con Damien Comolli, el director general del club turinés, con Francois Modesto, a cargo del área técnica, y con el ex capitán y actual dirigente Giorgio Chiellini.

La plana mayor de Juventus presente reflejó la expectativa que genera este duelo con Inter, que según su entrenador, el rumano Cristian Chivu, "no necesita de una motivación especial", según afirmó al aclarar que "el desafío es encontrarla cuando enfrentas a los rivales menos encumbrados".

"Es un partido importante, reconocido como tal a nivel global y mundial entre dos clubes que han hecho siempre cosas importantes", agregó el conductor "nerazzurro", según el cual "Juventus mejoró con la llegada de Spalletti, que le dio una identidad de juego en muy poco tiempo".

"De su mano, los jugadores mejoraron su nivel y muestran un espíritu de lucha más marcado. Spalletti ya era un gran entrenador, pero también ha mejorado y es un ejemplo a seguir", completó Chivu, quien apostaría por la dupla ofensiva conformada por el capitán argentino Lautaro Martínez, goleador del torneo 14 festejos, y el francés Marcus Thuram.

Este último podría jugar un partido aparte con su hermano Khephren, aunque en la práctica de Juventus sufrió un golpe fuerte que pone en duda su presencia en el Clásico, al menos desde el primer minuto, razón por la cual será evaluado en las próximas horas.

Sobre el duelo de hermanos, Chivu aclaró: "Thuram debe reírse con su hermanito porque lo quiere más allá de la rivalidad momentánea, pero a lo que debe estar atento es a ser más cínico frente al arco porque a veces es demasiado bueno y muy altruista", destacó.

"No quisiera estar en los zapatos de su madre mañana, pero imagino que estará emocionada al ver a sus hijos jugando el clásico. Les deseo a ambos que tengan el mismo éxito que tuvo su padre (el ex futbolista Lilian Thuram, Ndr), concluyó Chivu.

En medio de los Juegos Olímpicos de Invierno en los que Italia está a un paso de igualar su mejor actuación histórica, el DT de Inter destacó el ejemplo que representa la esquiadora Federica Brignone, quien se colgó el oro en la prueba de SuperG a menos de un año del grave accidente que condicionó su participación en la cita.

"Es una hermosa historia no sólo para los deportistas, sino para todos los niños y jóvenes que necesitan de modelos. Son historias conmovedoras y el fútbol debería aprender también de ellas. Federica escribió una que prácticamente nadie imaginaba y lo hizo en base a un enorme sacrificio", destacó.

Inter podrá contar con Nicoló Barella y con el turco Hakan Calhanoglu, adelantó en la previa de un duelo en el que "la actitud será fundamental ante un rival que tiene armas como para atacarte, que es físicamente potente y vertical en el juego. Debemos estar preparados", advirtió Chivu.

Los once iniciales de Inter serían: Yann Sommer; Yann Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni; Luis Henrique, Nicoló Barella, Piotr Zielinski, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Lautaro Martínez y Marcus Thuram.

Juventus saldría al ruedo con: Michele Di Gregorio; Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Lloyd Kelly, Andrea Cambiaso; Manuel Locatelli, Teun Koopmeiners, Francisco Conceicao, Weston McKennie; Kenan Yildiz y Jonathan David. (ANSA).