Serie A: Fiorentina dio el golpe

Nicoló Fagioli a los 26' y Moise Kean, de penal a los 54', le dieron el triunfo al equipo de Paolo Vanoli, haciendo estéril el descuento de Como, que llegó con un gol en contra de Fabiano Parisi a los 77' en el estadio Giuseppe Sinigaglia, en una jornada que continuaba con Lazio-Atalanta en el Olímpico de Roma y el "Clásico de Italia" que el líder Inter animaba en el Giuseppe Meazza frente a Juventus.

Fiorentina, que en la fecha anterior dejó escapar lo que parecía ser una victoria segura y terminó empatando de local en el Artemio Franchi ante Torino, con un gol en tiempo adicionado del chileno Guillermo Maripán, se reencontró con el triunfo después de cuatro jornada, pues el último festejo había sido frente a Bologna, también por 2-1 y también en condición de visitante.

Luego, la racha de cuatro partidos sin derrotas, con dos victorias y dos empates, se había cortado con los traspiés que sufrió frente al Cagliari de local y ante Napoli de visitante, ambos por idéntico marcador de 2-1, y hoy sumó tres puntos vitales en su lucha por la permanencia, una situación a la que no está acostumbrado el equipo de Florencia, uno de los históricos del "Calcio".

Así lo reconocía en la previa el propio Fabregas, al reconocer que le resultaba "sorprendente ver pelear tan abajo" a una Fiorentina que vengó hoy su derrota por 3-1 sufrida ante su público y frente a este mismo rival a fines de enero que sentenció su eliminación en octavos de final de la Copa Italia, en la que Como eliminó por penales en cuartos a Napoli para instalarse en semifinales, en las que se medirá con Inter en duelos de ida y vuelta en marzo y en abril.

Como tendrá posibilidades de revancha pronto porque el miércoles completará su partido pendiente por la fecha anterior frente al Milan, que en la víspera logró un sufrido triunfo por 2-1 en casa del colista Pisa en el inicio de la jornada, suspendido en su momento porque el Giuseppe Meazza fue el escenario de la ceremonia de apertura principal de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Hoy, los tres puntos viajan rumbo a Florencia de la mano de una Fiorentina que dio un golpe sobre la mesa como para refrendar que sigue viva más allá de la coyuntura en un partido que mostró las dos caras de la moneda, con un primer tiempo aburrido que tuvo como única emoción el gol de Fagioli y un segundo capítulo que elevó las pulsaciones con el gol de penal de Kean, el que marcó en contra de su valla Parisi y la expulsión del español Alvaro Morata en el final.

También terminó expulsado Vanoli en un partido en el que Como reclamó un penal no sancionado por Matteo Marchetti que encendió los ánimos en el equipo local, que tardó en despertarse y cuando lo hizo ya era demasiado tarde para torcer el rumbo del duelo en el que el argentino Máximo Perrone generó la primera ocasión de riesgo y el español Alex Valle la aprovechó, pero que el árbitro invalidó el tanto por posición adelantada del griego Anastasios Douvikas.

El delantero helénico es uno de los goleadores del Como con ocho festejos, los mismos que el argentino Nico Paz, siempre veloz y movedizo que probó los reflejos del arquero español David De Gea con un remate demasiado centrado y después fue cayendo en la confusión que le propuso la marca de Fiorentina, que luego celebraría el primer gol de la temporada de Fagioli para el 1-0.

La ventaja llevó al visitante a abroquelarse atrás, complicando el juego de Como que suele privilegiar la precisión y la pelota jugada al ras del piso y que volvió a llegar en tres oportunidades por intermedio de un Paz que falló en la puntada final, como lo hicieron después también Douvikas y el croata Martin Baturina en las últimas situaciones de ese primer período en favor de Como.

El complemento mostró más dinámica con el local buscando el empate, pero una falta de Perrone sobre Rolando Mandragora le permitió a Fiorentina estirar su ventaja desde los 12 pasos con el remate de Kean, un golpe que parecía ser de nocaut para los dueños de casa, que respondieron casi de inmediato con un remate a quemarropa de Baturina que se fue apenas ancho.

Como reclamó después el penal no sancionado que generó la protesta de Fabregas y la réplica de Vanoli, quien terminaría siendo expulsado en un momento del partido caliente en el que a Marchetti le costó ponerle paños fríos a la situación tras el cual el local salió a jugarse el todo por el todo y parecía tener chances de alcanzar el empate cuando Parisi le permitió acortar distancias en el marcador.

Una supuesta mano de Mandragora en el área no sancionada con penal por el árbitro volvió a encender los ánimos en el banco de Como y terminó con la expulsión de un colaborador de Fabregas y se trasladó al campo de juego cuando Morata, que ya estaba amonestado, reaccionó, vio la segunda tarjeta amarilla y se fue a los vestuarios en la agonía de un partido en el que Fiorentina estuvo cerca de convertir el tercer gol.

El equipo de Vanoli, que tuvo al brasileño Dodó entre los titulares (el venezolano Luis Balbo fue suplente), mostró el coraje y la resiliencia que le exigía su entrenador y se ilusiona con la permanencia luego de una victoria inesperada ante la revelación del pasado y del actual torneo, que dejó pasar el tren hoy para arrimarse un poco más a la zona de clasificación a la Champions en una fecha en la que cuatro de los cinco que pelean arriba se medirán entre sí. (ANSA).