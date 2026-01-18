Serie A: Fiorentina ganó en nombre de Commisso

Rolando Mandragora corrió al banco de suplentes y mostró una camiseta que mostraba el número 5 y el nombre "Rocco" luego de abrir el marcador a los 19' para Fiorentina tras un centro del islandés Albert Gudmundsson.

Roberto Piccoli aumentó la ventaja para el equipo "violeta" del DT Paolo Vanoli luego de capturar un rebote en el suizo Remo Freuler tras un centro del brasileño Dodó, mientras que Giovanni Fabbian puso cifras definitivas al descontar a los 88' para Bologna.

"Rocco habría estado orgulloso por este triunfo. Hemos perdido no sólo a un presidente, sino a un gran hombre. Lo que podríamos haber hecho era mostrar los valores que nos dejó: sacrificio, familia, unidad", enfatizó Vanoli.

"Teníamos que jugar un partido a la altura de lo que nos dejó, y lo hicimos, ganando un partido muy importante", agregó el DT, que llegó a la sala de la conferencia de prensa con una camiseta en la que se leía "Gracias, Rocco".

"Durante este período, a pesar de la falta de resultados, siempre hemos creído en lo que hacíamos, y los resultados incluso han enmascarado buenas actuaciones", subrayó Vanoli, quien reveló que tras el final del partido, el hijo y la esposa de Commisso mantuvieron una videollamada con el plantel para agradecer al equipo por la victoria.

"Esta es la secuela, dicho de otra manera: hoy jugamos una gran primera parte, podríamos haber gestionado mejor la segunda parte, pero en parte nació del miedo a llevarnos los 3 puntos, y esta vez aguantamos. Bologna es otra prueba superada, ahora necesitamos descansar, porque será otra final contra Cagliari", advirtió el DT del equipo "violeta".

Con este resultado, Fiorentina, que contó con el brasileño Dodó, escaló al decimoséptimo puesto con 17 puntos, la misma cantidad que Lecce y cinco menos que Cremonese y Cagliari, otro de los equipos que pelea por la permanencia como Pisa (14) y Hellas Verona (13).

Commisso también fue recordado Vincenzo Italiano, quien guió a Fiorentina a la final de la Copa Italia y de la Conference League, tras lo cual pasó al Bologna, que alineó al argentino Santiago Castro y quedó en el octavo puesto con 30 unidades luego de sufrir su séptima derrota en el torneo.

"Era un hombre de otra época, un hombre apasionante. Humilde, fantástico, hacía sentir bien a todos y no ocultaba lo que era y lo que había logrado. Me da escalofríos pensar en él", expresó Italiano sobre su relación con Commisso, con quien compartió 3 años en Fiorentina.

Diferente fue la forma en la que Italiano se refirió al partido: "la primera parte fue demasiado negativa. Inexplicablemente, desperdiciamos 45 minutos", aseveró.

"Esperaba, después del partido contra Hellas Verona (triunfo por 3-2, NDR), donde confirmamos 8 titulares, que hubiéramos tomado el control, pero no lo hicimos. Con los cambios, el ritmo en la segunda parte cambió", aclaró.

"Incluso pudimos haber empatado, pero hoy el mérito es de Fiorentina. Perseguir es difícil, hicieron bien en aprovechar nuestra ausencia. El partido que jugamos en la segunda parte con los cambios es el que deberíamos haber jugado desde el principio", completó Italiano. (ANSA).