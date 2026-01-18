Serie A: Fiorentina salió de la zona de descenso

Rolando Mandragora abrió el marcador a los 19' para Fiorentina, que aumentó la ventaja a los 45' mediante Roberto Piccoli, mientras que Giovanni Fabbian puso cifras definitivas al descontar a los 88' para Bologna.

Con este resultado, Fiorentina, que contó con el brasileño Dodó, escaló al decimoséptimo puesto con 17 puntos, la misma cantidad que Lecce, que en último turno del día visitaba al Milan (43) y antecede al Pisa (14) y al Hellas Verona (13).

A su vez, Bologna, que alineó al argentino Santiago Castro, quedó en el octavo puesto con 30 unidades tras sufrir su séptima derrota en el torneo.

Partidos

Viernes

Pisa 1 - Atalanta 1.

Sábado

Udinese 0 - Inter 1.

Napoli 1 - Sassuolo 0.

Cagliari 1 - Juventus 0.

Domingo

Parma 0 - Genoa 0.

Bologna 1 - Fiorentina 2.

Más tarde

Torino-Roma.

Milan-Lecce.

Lunes

Cremonese-Hellas Verona.

Lazio-Como.

Posiciones

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 49 21 16 1 4 44 17.

Milan 43 20 12 7 1 33 16.

Napoli 43 21 13 4 4 31 17.

Juventus 39 21 11 6 4 32 17.

Roma 39 20 13 0 7 24 12.

Como 34 20 9 7 4 28 16.

Atalanta 32 21 8 8 5 26 20.

Bologna 30 20 8 6 6 29 22.

Lazio 28 20 7 7 6 21 16.

Udinese 26 21 7 5 9 22 33.

Sassuolo 23 21 6 5 10 23 28.

Parma 23 21 5 8 8 14 22. Torino 23 20 6 5 9 21 32.

Cagliari 22 21 5 7 9 22 30.

Cremonese 22 20 5 7 7 20 28.

Genoa 20 21 4 8 9 22 29.

Fiorentina 17 21 3 8 10 23 32.

Lecce 17 20 4 5 11 13 28.

Pisa 14 21 1 11 9 16 31.

Verona 13 20 2 7 11 17 34.

Máximos goleadores

- Con 11 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan).

- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Kenan Yildiz (Juventus) y Riccardo Orsolini (Bologna).

- Con 6: Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese); Mateo Pellegrino (Parma); Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona) y Rolando Mandragora (Fiorentina).

- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa).

Próxima fecha

Viernes 23

Inter-Pisa.

Sábado 24

Como-Torino.

Fiorentina-Cagliari.

Lecce-Lazio.

Domingo 25

Sassuolo-Cremonese.

Atalanta-Parma.

Genoa-Bologna.

Juventus-Napoli.

Roma-Milan.

Lunes 26

Hellas Verona-Udinese. (ANSA)