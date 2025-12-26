Serie A: Fiorentina va por más

(di Brunella Ciullini) (ANSA) - FIRENZE, 26 DIC - Tras lograr su primera victoria en el campeonato en la decimosexta jornada, la colista Fiorentina visitará mañana a un Parma necesitado también de triunfo porque solamente precede en la tabla a los equipos que hoy descenderían, incluido su rival de turno, en uno de los cinco adelantos de la fecha.

El equipo de Paolo Vanoli celebró el pasado fin de semana a lo grande, al golear por 5-1 a Udinese de local para cortar el largo "ayuno", y ahora tratará de darle continuidad a los resultados en la lucha por la permanencia tras haber registrado el peor arranque de temporada de su larga historia.

Aquella victoria podría ser el punto de partida para enderezar el rumbo en el certamen y el de mañana se anticipa como un duelo directo entre dos rivales que pelean por seguir en la elite del "Calcio" en el que Vanoli apostaría por los mismos once que celebraron ante Udinese, a excepción del sancionado Luca Ranieri.

No hay precisiones porque el entrenador se llamó a "silenzio stampa" y se enfocó exclusivamente en el trabajo para preparar este partido con un plantel que se entrenó incluso en Navidad y que apuesta también por Moise Kean, quien se reencontró con el gol después de dos meses (marcó un doblete ante Udinese), y por el islandés Albert Gudmundsson, otro que festejó en la fecha anterior.

Entre los convocados frente a Parma figura el germano-neerlandés Robin Gosens, quien regresa tras recuperarse de una lesión muscular que sufrió frente a Inter hace dos meses y le aporta experiencia a Fiorentina en la recuperación de la pelota y en el armado de juego en el mediocampo, aunque difícilmente inicie como titular.

Descartado el marroquí Amir Richardson, "por decisión técnica", según informó el club al aludir al volante que pidió ser cedido en el mercado de pases que se abrirá dentro de una semana, con el francés Niza entre algunos de los clubes interesados en sus servicios.

En sentido contrario, en Florencia esperan por el arribo de Fabio Paratici como nuevo responsable del área técnica, aunque el ex directivo de Juventus debe definir previamente su salida del Tottenham Hotspur, club al que está vinculado por contrato hasta 2027.

El partido con Parma (que tiene su partido de la decimosexta fecha frente a Napoli pendiente por la disputa de la Supercopa de Italia en Riad y lo completará a mediados de enero), se jugará en el estadio Ennio Tardini y pondrá en marcha una jornada por la que también se medirán Lecce y Como, decimocuarto con 16 puntos y séptimo con 24 unidades, respectivamente.

Dos equipos que también postergaron sus duelos en la fecha anterior (Lecce frente a Inter y Como frente al Milan, por la participación de sus rivales en la Supercopa de Italia) y que chocarán en el estadio Via del Mare, "un gran estadio ante un rival que está creciendo en el campeonato y tiene una identidad de juego bien definida", a decir el entrenador español Cesc F…bregas.

El técnico visitante, que deberá observar el duelo desde las gradas porque cumplirá con una sanción, advirtió que Como necesitará "atención, intensidad y concentración desde el primer al último minuto en un desafío estimulante que debe encontrarnos preparados para cualquier escenario".

No será de la partida su compatriota y delantero Álvaro Morata, así como tampoco el también atacante hispano-senegalés Assane Diao, por lo que F…bregas deberá apostar a otros nombres para acompañar en la ofensiva al argentino Nico Paz, cuyo compatriota Máximo Perrone retorna al equipo tras cumplir con su suspensión.

Lecce también sufre mal de ausencias, en este caso vinculadas con la cesión de jugadores a las selecciones que disputan la Copa Africana de Naciones en Marruecos, como el maliense Lassana Coulibaly, el angoleño Kialonda Gaspar y el zambiano Lameck Banda, bajas con las que debe lidiar el entrenador Eusebio Di Francesco.

"No puedo anticipar quiénes los reemplazarán y solo puedo decir que serán tan importantes los que iniciarán el partido, como quienes ocupen un lugar en el banco. Nos preparamos a conciencia para este partido y jugará el que mejor haya trabajado en estos días", aseguró.

"Como demostró ser un muy buen equipo, con un excelente entrenador, que puede modificar su plantel en función del rival sin perder la identidad. Debemos presionarlos bien arriba porque lo más importante es darle continuidad al juego sin dar ventajas", explicó.

Un punto por detrás de Lecce y tres por encima de la zona de descenso (con Genoa y Parma entre ambos) marcha Cagliari, que el domingo celebraba una victoria en remontada cuando Pisa decretó el empate en dos goles en el Arena Cerdeña con un gol sobre la hora.

El próximo rival del equipo sardo comandado por Fabio Pisacane será Torino, al que visitará mañana en el Estadio Olímpico de Turín y que llega precedido por sendas victorias por la mínima ante Cremonese de local y frente a Sassuolo como visitante.

Dos triunfos que lo alejaron de la zona de riesgo y que representaron una inyección anímica para el equipo de Marco Baroni, que irá mañana por el tercero en fila ante su público para cerrar el año más tranquilo, una racha (la de tres victorias consecutivas) que no logra repetir desde hace seis años.

"Enfrentaremos a un equipo compacto bien manejado por un técnico de experiencia como Pisacane", destacó Baroni, al explicar que "a mis jugadores les pido que jueguen con la mentalidad ganadora que demanda un club con la historia del Torino", frase que seguramente celebrarán sus aficionados, que parecen haber recuperado el entusiasmo perdido.

Baroni podrá contar con el escocés Ché Adams, así como con el colombiano Duván Zapata y el argentino Giovanni Simeone, tres nombres para cubrir dos plazas mañana en la ofensiva "granate", aunque el hijo de Diego ("Cholo") Simeone parece partir con ventaja para ocupar un lugar en el once inicial ante uno de sus anteriores equipos.

El chileno Guillermo Maripán también se anuncia desde el primer minuto en el equipo local, que tendrá en el banco de suplentes al arquero uruguayo Franco Israel frente a un Cagliari que no podrá contar con el lesionado colombiano Yerry Mina. (ANSA).